Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.

"У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла України в Сполучених Штатах", - написав Зеленський в телеграм-каналі у четвер.

Він подякував Стефанішиній за роботу на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Це успішна робота. Багато досягнуто. За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть. Також Ольга брала участь у перемовинах із США про новий формат нашого економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Будемо працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії", - зазначив президент.

Стефанішина народилася у 1985 році. У 2008-му закінчила факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, отримала кваліфікацію юриста-міжнародника‚ перекладача з англійської мови, а у 2016 році отримала диплом спеціаліста "Фінанси і кредит" Одеського національного економічного університету.

З березня по грудень 2017 року працювала директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабінету міністрів.

З грудня 2017 року по вересень 2019 року працювала на посаді генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату уряду.

У червні 2020 року призначена на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, а 5 вересня 2024 рокуще й отримала портфель міністра юстиції України. Працювала на цій посаді до 15 липня 2025 року.