Вітренко: зі мною жодних розмов і пропозицій посади міністра не було, але якщо запропонують, я не відмовлюся

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко заявляє, що з ним не було жодних розмов щодо посади міністра освіти.

"Станом на сьогодні зі мною жодних розмов, співбесід, пропозицій не було. Остання моя співбесіда на посаду заступника міністра була в 2020-му році", - сказав Вітренко на онлайн-зустрічі з представники Студпарламенту КНУ і КПІ в суботу, відповідаючи на запитання, чи є він кандидатом в міністри освіти.

На уточнююче запитання, чи погодиться він зайняти посаду міністр, якщо йому надійде така пропозиція, він відповів ствердно.

"Дуже поганий той солдат, який не хоче стати генералом". Чи хочу я зайняти високу посаду? Для мене це буде велика честь. Якщо надійде така пропозиція, я жодним чином не відмовлюся. У мене є амбіції, які стосуються в Міністерства освіти і науки і амбіції, які стосуються Київської міської ради… В мене є амбіції стати або міністром або секретарем Київської міської ради", - додав Вітренко.

Раніше народна депутатка України (фракція "Голос") Інна Совсун заявила, що на посаду нового міністра освіти і науки розглядають кандидатуру діючого заступника міністра Вітренка. Пізніше голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак підтвердив агентству "Інтерфакс-Україна", що питання заміни міністра освіти і науки Оксена Лісового розглядається, і заступник міністра Вітренко є одним із кандидатів.

До цього, народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), коментуючи можливе переформатування уряду допустив, що втратити посаду може міністр освіти і науки Оксен Лісовий, водночас не назвав на кого його планують замінити.

Як повідомлялося, громадська ініціатива "Дисергейт" звинуватило заступника міністра освіти і науки, депутата Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрія Вітренка у наявності академічного плагіату в його наукових статтях і кандидатській дисертації. Зокрема, зазначалося, що роботи Вітренка містять збіги текстів, перефразування та перестановки слів місцями, а також ряд інших порушень академічної доброчесності, зокрема, плагіат робіт російських та казахстанських вчених. Агентство "Інтерфакс-Україна" зверталося до Вітренка за коментарем, але не отримала його.

10 квітня десять депутатів Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" запропонували звернутися до Кабінету міністрів із закликом звільнити заступника міністра Вітренка.