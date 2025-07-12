Інтерфакс-Україна
Події
13:53 12.07.2025

Вітренко: зі мною жодних розмов і пропозицій посади міністра не було, але якщо запропонують, я не відмовлюся

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Вітренко: зі мною жодних розмов і пропозицій посади міністра не було, але якщо запропонують, я не відмовлюся

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко заявляє, що з ним не було жодних розмов щодо посади міністра освіти.

"Станом на сьогодні зі мною жодних розмов, співбесід, пропозицій не було. Остання моя співбесіда на посаду заступника міністра була в 2020-му році", - сказав Вітренко на онлайн-зустрічі з представники Студпарламенту КНУ і КПІ в суботу, відповідаючи на запитання, чи є він кандидатом в міністри освіти.

На уточнююче запитання, чи погодиться він зайняти посаду міністр, якщо йому надійде така пропозиція, він відповів ствердно.

"Дуже поганий той солдат, який не хоче стати генералом". Чи хочу я зайняти високу посаду? Для мене це буде велика честь. Якщо надійде така пропозиція, я жодним чином не відмовлюся. У мене є амбіції, які стосуються в Міністерства освіти і науки і амбіції, які стосуються Київської міської ради… В мене є амбіції стати або міністром або секретарем Київської міської ради", - додав Вітренко.

Раніше народна депутатка України (фракція "Голос") Інна Совсун заявила, що на посаду нового міністра освіти і науки розглядають кандидатуру діючого заступника міністра Вітренка. Пізніше голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак підтвердив агентству "Інтерфакс-Україна", що питання заміни міністра освіти і науки Оксена Лісового розглядається, і заступник міністра Вітренко є одним із кандидатів.

До цього, народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), коментуючи можливе переформатування уряду допустив, що втратити посаду може міністр освіти і науки Оксен Лісовий, водночас не назвав на кого його планують замінити.

Як повідомлялося, громадська ініціатива "Дисергейт" звинуватило заступника міністра освіти і науки, депутата Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрія Вітренка у наявності академічного плагіату в його наукових статтях і кандидатській дисертації. Зокрема, зазначалося, що роботи Вітренка містять збіги текстів, перефразування та перестановки слів місцями, а також ряд інших порушень академічної доброчесності, зокрема, плагіат робіт російських та казахстанських вчених. Агентство "Інтерфакс-Україна" зверталося до Вітренка за коментарем, але не отримала його.

10 квітня десять депутатів Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" запропонували звернутися до Кабінету міністрів із закликом звільнити заступника міністра Вітренка.

Теги: #вітренко_андрій #міністр_освіти #посада

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