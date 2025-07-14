Інтерфакс-Україна
Події
10:32 14.07.2025

У Києві проходить акція з вимогою звільнити Вітренка з Міносвіти і не допустити його призначення міністром

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У Києві проходить акція з вимогою звільнити Вітренка з Міносвіти і не допустити його призначення міністром

У Києві проходить студентська акція протесту "Вітренка на вітер" з вимогою звільнити заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка і не допустити його призначення міністром.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", станом на 10:20 на Арсенальній площі в Києві зібралося близько 100 учасників акції, і люди продовжують прибувати.

В руках у них прапори своїх самоврядних організацій і плакати з написами: "Вітренка на вітер", "Освіту не на вітер", "Освіта - не для Вітренка", "Освіта не цирк", "Студентство не мовчатиме", "Курс - геть з МОН", "Вітренко чорт", "Вітренко - іди з МОН", "Як українською освітою може опікуватися плагіатор?", "Міністрер - не капіпастер" та інші.

Безпеку акції забезпечує Поліція діалогу Головного управління Національної поліції у Києві.

Основними організаторами акції виступають студентські організації ГО "Українські студенти за Свободу" і ГО "Українська асоціація студентів", а також самоврядування Українського католицького університету, Київської школи економіки (KSE) і Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Як зазначали раніше організатори, серед вимог мітингу: звільнення Вітренка з посади заступника Міністра освіти, і недопущення його призначення на посаду міністра чи в.о. міністра.

"Українська освіта за крок до повернення часів Шкарлета. Невдовзі влада може призначити соратника одіозного ексміністра новим очільником МОН.

Студентство України закликає виходити на мітинг #ВІТРЕНКА_НА_ВІТЕР проти призначення Андрія Вітренка міністром освіти та за його відсторонення від діяльності в міністерстві освіти… Ми не мовчатимемо. Студентська спільнота знає ціну знань, репутації та відповідальності. І ми не дозволимо, щоб МОН очолив фігурант корупційних схем, плагіатор і людина, пов’язана із системним знищенням довіри до освіти", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, 12 липня Вітренко провів онлайн-зустрічі з представниками Студпарламенту КНУ і КПІ. Відповідаючи на запитання студентів, серед іншого, він заявив, що з ним не було жодних розмов щодо посади міністра освіти, в то й же час, додав, що якщо така пропозиція надійде, він погодиться. Крім того, він заявив, що має амбіції також стати секретарем Київської міської ради. Також він повідомив, що якщо матиме змогу, то братиме участь у наступних виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітренко також заявив, що не толерує академічний плагіат, і якщо Національне агентство забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) не доведе наявність плагіату в його роботах, він подаватиме в суд щодо захисту честі та гідності. Також Вітренко заперечує зв'язки з колишнім депутатом Київської міської ради Денисом Комарницьким. Крім того, він заявив, що йому не подобається політика Міносвіти щодо реорганізації університетів, а також рішення про збільшення вартості за контрактне навчання у вишах.

Раніше громадська ініціатива "Дисергейт" звинуватило заступника міністра освіти і науки, депутата Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрія Вітренка у наявності академічного плагіату в його наукових статтях і кандидатській дисертації. Зокрема, зазначалося, що роботи Вітренка містять збіги текстів, перефразування та перестановки слів місцями, а також ряд інших порушень академічної доброчесності, зокрема, плагіат робіт російських та казахстанських вчених.

Народна депутатка України (фракція "Голос") Інна Совсун заявила, що на посаду нового міністра освіти і науки розглядають кандидатуру діючого заступника міністра Вітренка. Пізніше голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак підтвердив агентству "Інтерфакс-Україна", що питання заміни міністра освіти Оксена Лісового розглядається, і заступник міністра Вітренко є одним із кандидатів.

До цього народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), коментуючи можливе переформатування уряду, допустив, що втратити посаду може міністр освіти Лісовий, водночас не назвав, на кого його планують замінити.

Теги: #вітренко_андрій #студенти #протест

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