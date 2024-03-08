Події

17:38 08.03.2024

На Дніпропетровщині почали активно споруджувати "зуби дракона" – ОСУВ "Таврія"

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Процес будівництва фортифікацій наразі активізується, зокрема, в Дніпропетровській області почали споруджувати "зуби дракона", повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"З нових повідомлень на цю тему можу додати, що сьогодні почали активно споруджувати "зуби дракона", які для багатьох є уособленням цієї потрібної лінії фортифікації, у Дніпропетровській області. Заходьте на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака - там видно "зуби дракона" і є інформація про спорудження лінії вже в Дніпропетровській області", - сказав він в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Водночас спікер закликав жителів Запорізької області не панікувати через те, що лінія оборони проходитиме за ними.

"Укріплень не буває багато. Їх чим більше - тим краще. В цих умовах це ще один привід, щоб громадяни тилових міст і сіл спали спокійніше", - додав Лиховій.

Він нагадав, що загалом будівництво фортифікацій зараз активізується, зазначивши, що "це природний процес".

"Якщо запитують, чому воно велося менш активно або було непомітним торік, відповідь проста: оскільки торік війна мала з нашого боку наступальний характер, ми вели наступальну операцію. Всі хотіли контрнаступ із його результатами. І тоді саперні та інженерні підрозділи були залучені до наступальних дій, прокладали шлях для наших піхотинців в огородженнях та фортифікаціях, які створив ворог", - сказав спікер.

Він пояснив, що зараз ініціатива трохи змінилася - Україна проводить оборонну операцію, зокрема в операційній зоні ОСУВ "Таврія", і, відповідно, виконуються фортифікаційні роботи, які розпочалися ще в грудні, але зараз проводяться більш активно.

"Є можливості їх нарощувати, багато вже було споруджено", - додав Лиховій.

Зі свого боку голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак опублікував пост у соцмережах, розповівши про продовження будівництва лінії оборони.

"Фортифікаційні споруди - їх важлива складова. Працюємо, чітко виконуючи завдання військових. Саме Міноборони спланувало захисні інженерні споруди, враховуючи рельєф локації. Це будуть десятки кілометрів протитанкових ровів. Система бліндажів і капонірів, призначених для укриття особового складу і техніки. Встановлять і бетонні "зуби дракона", - написав він у фейсбуці.

Теги: #таврія #фортифікації

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