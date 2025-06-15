Інтерфакс-Україна
Події
16:21 15.06.2025

Інженерно-фортифікаційні споруди на межі Дніпропетровської та Донецької областей існують – DeepState

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Інженерно-фортифікаційні споруди на межі Дніпропетровської та Донецької областей існують – DeepState
Фото: DeepState

OSINT-проєкт DeepState підтверджує існування інженерно-фортифікаційних споруд (ІФС) на адміністративній межі Дніпропетровської та Донецької областей, біля яких точаться бої.

"В мережі останнім часом проходить багато дискусій та обговорень щодо підготовки оборони на Дніпропетровщині, до якої впритул підібрався ворог. Меншість наважується казати, що ІФС присутні, але більшість все ж продовжує нарікати на погану підготовку, яку звикли всі бачити… В розмовах з бійцями ми бачили і знали, що ІФС на адмінмежі готується, доволі якісно, але не знали масштабів. Ми обрали найбільш надійний спосіб — поїхати і переконатися в наявності особисто. Тож чи будуються ІФС на адмінмежі Дніпропетровської та Донецької областей? Так", - повідомляється в телеграм-каналі проєкту.

DeepState також опублікував, за їх даними, погоджені фотографії фортифікаційних споруд на другій з трьох ліній оборони – як завершених, так і тих, спорудження яких ще триває. Частина споруд підземні.

За їх даними, в процес для консультацій та передачі досвіду залучаються також західні партнери, які в процесі самі переймають певний бойовий досвід і консультуються з приводу вибудови оборони.

"Після критичних проблем з ІФС на Харківщині, про які ми ж і почали говорити та публікувати, суспільство бурхливо зреагувало на таку безвідповідальність. В мережі стали все більше обговорювати проблеми побудови оборони і цілком справедливо часто лунали питання і заклики щодо підготовки ІФС на Дніпропетровщині з підходом до неї противника. І як показує практика — спрацювало", - відзначили в проєкті.

Згідно з мапами DeepState, російські окупанти в результаті просувань в Донецькій області наблизились до адміністративної межі Дніпропетровської області і в районі сіл Зелений Кут (біля адмінкордону з Запорізькою областю) та Котлярівка (на північний схід) перебувають від неї на відстані близько 1 км, а "сіра зона" місцями впритул наблизилася до адмінкордону.

29 квітня з деяких наближених до фронту громад Синельниківського району Дніпропетровської області розпочата примусова евакуація сімей з дітьми.

Теги: #іфс #адмінмежа #фортифікації #deepstate

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