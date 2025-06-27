Підхід до фортифікацій змінився з урахуванням тактики ворога - Умєров

Фото: Міноборони

Підхід до будівництва фортифікацій змінився з урахуванням тактики ворога., та усі заплановані завдання виконуються за графіком, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Під час зустрічі з журналістами він розповів, що раніше фортифікації будувалися за принципом батальйонних районів оборони та ротних опорних пунктів зі значною протяжністю ходів сполучень (2-5 км). Але тактика ворога змінилася: зараз вони не діють класичними батальйонами й ротами, здебільшого застосовуючи в ході штурмових дій невеликі піхотні формування з підтримкою безпілотних систем.

Як пояснили у Міноборони, у відповідь на зміну тактики наступальних дій противника було запроваджено нову модель – просторово менші опорні пункти з протяжністю ходів сполучень 60-70 метрів, з обов’язковим антидроновим накриттям, які важче виявити та які ефективно виконують завдання оборони, стримування і нанесення вогневого ураження, зокрема й щодо FPV-дронів.

Умєров додав, що фортифікаційні споруди адаптуються до пріоритетів на конкретних напрямках. Зокрема, на Сумському напрямку посилюються оборонні рубежі на найбільш загрозливих напрямках. Там відбувається додаткове нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів згідно з потребами командування.

Міністр оборони наголосив , що щоденно заслуховує командувачів щодо ситуації на фронті, включаючи стан фортифікаційного обладнання оборонних рубежів. Зокрема, від голови Державної спеціальної служби транспорту генерал-лейтенанта Олександра Яковця було отримано підтвердження, що усі заплановані завдання виконуються за графіком.

"Фортифікація – це не лише бетон і траншеї, а й адаптивна інженерна система, яка враховує тактику ворога і завжди працює на одне: захист наших воїнів. Ми щоденно контролюємо процес і посилюємо ті ділянки, де це потрібно найбільше", - сказав Умєров.

На відміну від традиційних фортифікаційних споруд, як підкреслив міністр, сучасні укріплення маскуються відповідно до рельєфу місцевості і спеціально зменшуються в розмірах, щоб не демаскувати позиції та зберегти ефективність на полі бою.