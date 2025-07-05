Інтерфакс-Україна
Події
15:26 05.07.2025

Ворог зайняв села Зелений Кут та Новоукраїнку біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини - DeepState

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Ворог зайняв села Зелений Кут та Новоукраїнку біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини - DeepState
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Ворог окупував населені пункти Зелений Кут та Новоукраїнка біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини і намагається просуватися далі, повідомив DeepState у телеграм в суботу.

Зазначається, що ці села розташовані біля села Дачне, куди активно хочуть просунутись окупанти, але бійці Сил оборони намагаються не дати закріпитися в населеному пункті.

"Ситуація в районі Дачного динамічна і напружена. Для недопущення просувань на Дніпропетровщину і зайняття села Сили оборони залучили додаткові ресурси, але в силу кількісної переваги і безперервних штурмів невеликими групами піхоти, противник пролазить крізь оборонні порядки українських бійців", - йдеться у повідомленні.

Теги: #адмінмежа #села #окуповані #deepstate

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