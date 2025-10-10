13:45 10.10.2025
СБУ завдала серію ударів по місцях базування російської техніки та особового складу
Оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України відпрацювали по цілях противника на тимчасово окупованих територіях, повідомляє СБУ в телеграм-каналі в п’ятницю.
"Наші бійці уразили місця зосередження техніки та живої сили ворога. Яскраві нічні "феєрверки" забезпечили дрони "FP-2" із 105-кілограмовою бойовою частиною", - йдеться в повідомленні української спецслужби.