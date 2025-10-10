СБУ завдала серію ударів по місцях базування російської техніки та особового складу

Оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України відпрацювали по цілях противника на тимчасово окупованих територіях, повідомляє СБУ в телеграм-каналі в п’ятницю.

"Наші бійці уразили місця зосередження техніки та живої сили ворога. Яскраві нічні "феєрверки" забезпечили дрони "FP-2" із 105-кілограмовою бойовою частиною", - йдеться в повідомленні української спецслужби.