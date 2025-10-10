Інтерфакс-Україна
Події
13:45 10.10.2025

СБУ завдала серію ударів по місцях базування російської техніки та особового складу

1 хв читати
СБУ завдала серію ударів по місцях базування російської техніки та особового складу

Оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України відпрацювали по цілях противника на тимчасово окупованих територіях, повідомляє СБУ в телеграм-каналі в п’ятницю.

"Наші бійці уразили місця зосередження техніки та живої сили ворога. Яскраві нічні "феєрверки" забезпечили дрони "FP-2" із 105-кілограмовою бойовою частиною", - йдеться в повідомленні української спецслужби.

Теги: #удари #сбу #окуповані

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:54 09.10.2025
Один із керівників БЕБ Одещини затриманий за підозрою у веденні бізнесу з РФ - СБУ

Один із керівників БЕБ Одещини затриманий за підозрою у веденні бізнесу з РФ - СБУ

14:17 09.10.2025
СБУ спростовує інформацію про можливість оголошення підозри керівнику САП

СБУ спростовує інформацію про можливість оголошення підозри керівнику САП

10:45 09.10.2025
Завдяки українським ударам вглиб РФ у ворога дефіцит бензину до 20% - Зеленський

Завдяки українським ударам вглиб РФ у ворога дефіцит бензину до 20% - Зеленський

16:33 08.10.2025
СБУ затримала трьох підлітків і громадянина європейської країни, які на замовлення ворога палили релейні шафи Укрзалізниці

СБУ затримала трьох підлітків і громадянина європейської країни, які на замовлення ворога палили релейні шафи Укрзалізниці

10:17 07.10.2025
СБУ затримала громадянина РФ, який під виглядом добровольця вступив до Сил оборони і почав шпигувати для ФСБ

СБУ затримала громадянина РФ, який під виглядом добровольця вступив до Сил оборони і почав шпигувати для ФСБ

22:47 06.10.2025
Ворожі удари спровокували пожежу у Харкові, даних щодо постраждалих не надходило

Ворожі удари спровокували пожежу у Харкові, даних щодо постраждалих не надходило

18:24 03.10.2025
ССО завдали ударів по двох обʼєктах ППО у Воронезькій області РФ

ССО завдали ударів по двох обʼєктах ППО у Воронезькій області РФ

11:36 01.10.2025
РФ завдала ударів по енергооб'єктах у східному та центральному регіонах – Міненерго

РФ завдала ударів по енергооб'єктах у східному та центральному регіонах – Міненерго

20:37 28.09.2025
Росія намагається вдарити по Україні блекаутом

Росія намагається вдарити по Україні блекаутом

10:46 24.09.2025
Безпілотники СБУ вдруге за тиждень ударили по "Газпром Нафтохім Салават" - джерело

Безпілотники СБУ вдруге за тиждень ударили по "Газпром Нафтохім Салават" - джерело

ВАЖЛИВЕ

Аварійні відключення е/е станом на 13:00 зберігаються в Києві та 8 областях, на Чернігівщині тривають погодинні – Міненерго

Енергетики заживили вже 270 тис. споживачів у Києві, скасували спецграфіки в кількох областях – глава Міненерго

Перехід на графіки погодинних відключень е/е залежатиме від наслідків ударів та часу відновлення енергооб’єктів – глава Міненерго

Збито/подавлено 420 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

Зеленський: РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура

ОСТАННЄ

СБУ затримала лікаря, клірика та ексохоронця соратника Медведчука за організацію схем для ухилянтів

Графіки погодинних відключень е/е можливі лише за командою "Укренерго", про що споживачам оперативно повідомлять, – "ДТЕК"

Тетяна Чорновол скористалася відстрочкою на рік, наданою їй ЦВК

Зеленський обговорив із президентом ЄЦБ використання заморожених активів РФ

Добровольці з Легіону "Свобода Росії" вперше застосували надводні безпілотники – ГУР

Атаки РФ у вересні пошкодили енергетичну інфраструктуру України щонайменше 31 раз, було вбито 214 цивільних - ООН

"ДТЕК" заживив насамперед критичну інфраструктуру в Києві, працює над подальшим підключенням споживачів

В Києві через ворожу атаку досі лишаються без енергопостачання майже 3 тис. об’єктів інфраструктури

Посли держав G7 на терміновій зустріч з міністром енергетики обговорили нагальні потреби галузі після обстрілів РФ

Кабмін вніс зміни до зразків меморіальних табличок на колумбарних нішах на території НВМК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА