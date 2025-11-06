Ворог окупував Павлівку в Запорізькій області - DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські війська окупували Павлівку у Запорізькій області, мають просування в інших населених пунктах Запорізької області та на Донеччині, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Павлівку (Запорізька обл.), а також просунувся поблизу Балагану, Удачного (обидва - Покровський р-н, Донецька область), Ступочків (Краматорський р-н, Донецька обл.), в Плавнях, Приморському та Успенівці (всі – Запорізька обл.), - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі DeepState у четвер.

Раніше, 5 листопада, повідомлялося, що Сили оборони відкинули ворога біля Шахового на Донеччині. Проте ворог просунувся поблизу Бологівки (село у Дворічанській селищній громаді Куп’янського району Харківської області), Кам’янки (село у Дворічанській селищній громаді Куп’янського району Харківської області), Володимирівки (село у Шахівської сільської громади Покровського району Донецької області) та Привілля ( село у Синельниківському районі Дніпропетровської області)

Минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 8,95 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 1,99 кв. км.