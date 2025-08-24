Сирський: Три села на Донеччині звільнили від росіян

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Три села на Донеччині звільнили від росіян, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині — Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку", — написав він у телеграмі у неділю.

За його словами, на покровському напрямку "ситуація справді непроста, противник зосередив на цій ділянці фронту свої основні зусилля. Але маємо тримати лінію. Допомога в організації бойових дій буде надана. Питання щодо додаткових боєприпасів, дронів і засобів РЕБ вирішені", - запевнив Сирський.