Інтерфакс-Україна
Події
16:29 24.08.2025

Сирський: Три села на Донеччині звільнили від росіян

1 хв читати
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Три села на Донеччині звільнили від росіян, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині — Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку", — написав він у телеграмі у неділю.

За його словами, на покровському напрямку "ситуація справді непроста, противник зосередив на цій ділянці фронту свої основні зусилля. Але маємо тримати лінію. Допомога в організації бойових дій буде надана. Питання щодо додаткових боєприпасів, дронів і засобів РЕБ вирішені", - запевнив Сирський.

Теги: #села #донецька_область #звільнення

