Інтерфакс-Україна
Події
11:05 19.06.2025

Кабмін виділив 237,7 млн грн для завершення будівництва фортифікацій в Харківській і Чернігівській областях

1 хв читати
Кабмін виділив 237,7 млн грн для завершення будівництва фортифікацій в Харківській і Чернігівській областях

Кабінет міністрів України виділив 237,7 млн грн на здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави, для завершення будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень.

Згідно з розпорядженням уряду №581 від 18 червня, Харківській обласній державній адміністрації (для Харківської обласної військової адміністрації) виділено 210,4 млн грн, і Чернігівській обласній державній адміністрації (для Чернігівської обласної військової адміністрації) — 27,3 млн грн.

 

Теги: #фортифікації #кошти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:02 19.06.2025
Підприємець з Луганщини привласнив понад 35 млн грн, виділених на закупівлю товарів військового призначення

Підприємець з Луганщини привласнив понад 35 млн грн, виділених на закупівлю товарів військового призначення

15:25 18.06.2025
Кабмін скерував 41,5 млн грн на відбудову будинку в Умані, 119 млн грн – на облаштування в школах навчальних кабінетів і STEM-лабораторій

Кабмін скерував 41,5 млн грн на відбудову будинку в Умані, 119 млн грн – на облаштування в школах навчальних кабінетів і STEM-лабораторій

13:14 18.06.2025
Посадовці однієї з частин Нацгвардії за декілька років привласнили понад 11 млн грн

Посадовці однієї з частин Нацгвардії за декілька років привласнили понад 11 млн грн

16:21 15.06.2025
Інженерно-фортифікаційні споруди на межі Дніпропетровської та Донецької областей існують – DeepState

Інженерно-фортифікаційні споруди на межі Дніпропетровської та Донецької областей існують – DeepState

12:22 13.06.2025
Комітет нацбезпеки ВР погодився розглянути питання фортифікацій на закритому засіданні - нардеп

Комітет нацбезпеки ВР погодився розглянути питання фортифікацій на закритому засіданні - нардеп

11:40 06.06.2025
Від Міноборони і ЗСУ не надходили запити щодо збільшення фінансування на будівництво фортифікацій - Шмигаль

Від Міноборони і ЗСУ не надходили запити щодо збільшення фінансування на будівництво фортифікацій - Шмигаль

17:06 05.06.2025
Уряд визнав дефіцит грошей на ЗСУ, стверджує Порошенко і закликає перенаправити на військо "кожну копійку"

Уряд визнав дефіцит грошей на ЗСУ, стверджує Порошенко і закликає перенаправити на військо "кожну копійку"

09:48 05.06.2025
Оборонна підтримка України за "данською моделлю" масштабуватиметься до 1,3 млрд євро вже у 2025 р. - Умєров

Оборонна підтримка України за "данською моделлю" масштабуватиметься до 1,3 млрд євро вже у 2025 р. - Умєров

13:32 02.06.2025
"Укрнафта" у 2025р. перерахувала на підтримку мобілізованим співробітникам вже 17,8 млн грн

"Укрнафта" у 2025р. перерахувала на підтримку мобілізованим співробітникам вже 17,8 млн грн

19:01 29.05.2025
Термінова допомога для мінометної батареї "Мінотавр" – збір на броньоване авто

Термінова допомога для мінометної батареї "Мінотавр" – збір на броньоване авто

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила 88 ворожих БпЛА із 104, зафіксовано влучання противника у 6 локаціях

Генштаб зафіксував впродовж доби 163 бойових зіткнення

Україна веде підготовку до оголошення конкурсу на розробку літієвого родовища "Добра" - Єрмак

Генштаб ЗСУ: Сили оборони на північно-слобожанському і курському напрямках відбили 17 атак

Кличко: наразі підтверджено загибель 27 людей через атаку на Київ 17 червня

ОСТАННЄ

На Сумщині автодороги укривають антидроновими сітками

Сибіга: Минуло рівно 100 днів російських маніпуляцій і втрачених можливостей покласти край війні

У наземному транспорті Києва можуть не спрацьовувати qr-квитки через технічний збій

ГУР МО оприлюднило інформацію про 159 російських спортсменів, тренерів і функціонерів, які підтримують агресію РФ

Працівник "Херсонобленерго" загинув внаслідок удару дрона РФ

СБУ затримала російського "крота", який готував атаку на протикорабельні комплекси "Нептун"

Путін "відкритий для розмови" із Зеленським, але знову ставить під сумнів його легітимність

Помер 59-річний чоловік, що постраждав через ранкову атаку на Нікопольщину

Діячі культури закликають владу переназначити Кременя на посаду мовного омбудсмена

ППО знешкодила 88 ворожих БпЛА із 104, зафіксовано влучання противника у 6 локаціях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА