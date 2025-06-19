Кабмін виділив 237,7 млн грн для завершення будівництва фортифікацій в Харківській і Чернігівській областях

Кабінет міністрів України виділив 237,7 млн грн на здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави, для завершення будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень.

Згідно з розпорядженням уряду №581 від 18 червня, Харківській обласній державній адміністрації (для Харківської обласної військової адміністрації) виділено 210,4 млн грн, і Чернігівській обласній державній адміністрації (для Чернігівської обласної військової адміністрації) — 27,3 млн грн.