Інтерфакс-Україна
Події
12:22 13.06.2025

Комітет нацбезпеки ВР погодився розглянути питання фортифікацій на закритому засіданні - нардеп

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Комітет нацбезпеки ВР погодився розглянути питання фортифікацій на закритому засіданні - нардеп

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки на закритому засіданні розгляне питання щодо фортифікацій, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Комітет підтримав мою пропозицію розглянути на найближчому закритому засіданні комітету питання наявності, стану, якості й готовності фортифікаційних споруд для застосування їх Силами оборони", - розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Народна депутатка зазначила, що зазвичай такі питання розглядаються за участю представників відповідних органів.

Як повідомлялось, у Верховній Раді діє тимчасова слідча комісія з питань розслідування можливих порушень законодавства України під час здійснення заходів з оборони держави.

Теги: #європейська_солідарність #фортифікації #фріз #комітет_вр

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