Події

05:41 26.09.2023

Україна постачала дизпаливо на окуповану Запорізьку АЕС

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Україна постачала дизпаливо на окуповану Запорізьку АЕС

Україна закуповувала та возила дизельне паливо на окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Загалом доставили на ЗАЕС "близько 500 тонн дизеля". "Україна, "Енергоатом" закуповували та через російські блокпости возили. Ми просили домовитися про коридор, щоб постачати туди, щоб, коли 7 разів був блякнуть, у нас не сталася аварія", - зазначив Галущенко в інтерв'ю виданню "Супільня".

Глава Міненерго назвав таку ситуацію "парадоксом".

"За фактом росіяни там контролюють, та й нехай везуть дизель, але вони цього не робили, а ми робили. Адже ми розуміли, якби з цих семи блекаутів і один би трапився і не вистачило б дизеля - це ядерна аварія", - зазначив він. він.

Теги: #дизтопливо #україна #галущенко #заес

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