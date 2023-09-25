Польща підписала угоду з Lockheed Martin про постачання вертольотів Apache

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у понеділок у Месі в штаті Аризона (США) підписав офсетну угоду з компанією Lockheed Martin про постачання гелікоптерів Apache, умовою якої стало будівництво сервісного центру на польській території, повідомляє в понеділок агентство PAP.

"У Польщі скоро буде 96 Apache. Це буде найбільший флот цих вертольотів за межами Сполучених Штатів", - заявив Блащак під час підписання контракту.

Офсетна угода являє собою компенсаційну угоду під час закупівлі імпортної продукції, суттєвою умовою якої є виставлення зустрічних вимог щодо інвестування частини коштів від суми контракту в економіку країни-імпортера. У цьому випадку, як уточнює агентство, йдеться про будівництво на потужностях військового підприємства WLZ-2 у польському Бидгощі "сервісного центру ключових деталей вертольотів".

Boeing AH-64 Apache - основні ударні вертольоти армії США, що використовуються з 1980-х років.

У серпні цього року Пентагон повідомляв, що Держдепартамент США схвалив можливий продаж Польщі вертольотів Apache на суму $12 млрд.

Польща, як заявляв Блащак, має намір створити з американських вертольотів Apache і танків Abrams "нездоланний бар'єр" на східному кордоні. Він уточнював, що Apache замістять на озброєнні польської армії вертольоти Мі-24.

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький повідомив у понеділок, що в Польщі почали готувати пілотів до експлуатації американських і південнокорейських винищувачів, зокрема F-35 і FA-50.

"Навчання в Дембліні, крім іншого, включає підготовку пілотів до літаків, які зараз надходять або якими пізніше будуть забезпечуватися польські Військово-повітряні сили. Зокрема, до винищувачів F-35 і корейських FA-50", - повідомив прем'єр Польщі, відвідуючи місто Демблін, у якому розміщено навчальну авіабазу польських ВПС і Академію Військово-повітряних сил.

Моравецький наголосив, що "Польща повинна переважати технічно, технологічно компенсувати демографічну диспропорцію між нами і Росією". "Це можливо. У світі є зараз кілька таких місць, де менші країни, але відповідним чином озброєні, гарантують собі безпеку перед потенційними агресорами, які є набагато численнішими", - зазначив він.

"Саме тому ми вкладаємо величезні кошти в польську армію", - наголосив політик.

Раніше міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що до кінця року до Польщі надійде 12 південнокорейських винищувачів FA-50, наступного року - 32 американських F-35.