ТЧХУ та World Food Programme реалізують проєкт на Херсонщині

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) та World Food Programme (Всесвітня продовольча програма) продовжують реалізацію спільного проєкту в Херсонській області.

"Минулого тижня волонтери Українського Червоного Хреста видали майже 3 300 продуктових наборів від Всесвітньої продуктової програми мешканцям Білозерки та Білозерської громади", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в понеділок.

Продуктові набори видають найбільш уразливим верствам населення, серед яких внутрішньо переміщені особи, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю.

Спільний проєкт ТЧХУ та World Food Programme здійснюється з лютого 2023 року.