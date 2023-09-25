Події

16:25 25.09.2023

ТЧХУ та World Food Programme реалізують проєкт на Херсонщині

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ТЧХУ та World Food Programme реалізують проєкт на Херсонщині

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) та World Food Programme (Всесвітня продовольча програма) продовжують реалізацію спільного проєкту в Херсонській області.

"Минулого тижня волонтери Українського Червоного Хреста видали майже 3 300 продуктових наборів від Всесвітньої продуктової програми мешканцям Білозерки та Білозерської громади", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в понеділок.

Продуктові набори видають найбільш уразливим верствам населення, серед яких внутрішньо переміщені особи, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю.

Спільний проєкт ТЧХУ та World Food Programme здійснюється з лютого 2023 року.

Теги: #тчху #world_food_programme

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