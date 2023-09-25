Путін міг наказати Шойгу зупинити український контрнаступ до початку жовтня - ISW

Президент РФ Володимир Путін міг дати міністру оборони Росії Сергію Шойгу термін до початку жовтня 2023 року, щоб поліпшити ситуацію на передовій, зупинити український контрнаступ і повернути російським військам ініціативу для початку наступальної операції, припускають експерти Інституту вивчення війни (ISW).

"Інсайдерське джерело в Кремлі заявило, що Путін дав міністру оборони Росії Сергію Шойгу термін в один місяць до початку жовтня 2023 року, щоб поліпшити ситуацію на лінії фронту, зупинити український контрнаступ і повернути російським військам ініціативу щодо початку наступальної операції проти більшого міста", - йдеться у звіті ISW, оприлюдненому в понеділок.

Як припускають аналітики, заява інсайдера може вказувати на те, що російське військове командування, можливо, віддає наказ про нещадні контратаки, сподіваючись довести український контрнаступ до кульмінації, навіть ціною високих втрат для російського військового потенціалу.

Також у ISW зазначають, що, "можливо, Путін наказав російському військовому командуванню утримувати всі початкові оборонні позиції Росії, щоб створити ілюзію, що український контрнаступ не приніс жодного тактичного або оперативного ефекту, незважаючи на значну підтримку Заходу".

"Така інформаційна ініціатива може бути успішною лише в довгостроковій перспективі, якщо російські війська справді зможуть завадити українським силам прорватися і звільнити значні території", - йдеться в огляді.

Як повідомлялося раніше з посиланням на Генштаб ЗСУ, наразі Сили оборони здійснюють наступальну операцію на мелітопольському напрямку та наступальні дії - на бахмутському, і закріплюються на досягнутих рубежах.