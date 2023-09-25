Події

09:25 25.09.2023

Унаслідок обстрілів за минулу добу на Херсонщині загинуло двоє людей, ще 11 поранено

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Унаслідок обстрілів за минулу добу на Херсонщині загинуло двоє людей, ще 11 поранено

У Херсонській області внаслідок обстрілів за минулу добу загинуло двоє людей, ще 11 дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 87 обстрілів, випустивши 497 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди... Через російську агресію дві людини загинули, ще 11 - дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі в понеділок уранці.

Як повідомив Прокудін, "російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі медичного й навчальних закладів, церкву, об'єкт критичної інфраструктури в Бериславському районі; територію та споруди заводів у Херсоні.

"Сьогодні о 01:00 ворог обстріляв Херсон. Пошкоджено будівлю навчального закладу. Близько 5:00 армія рф вдарила з авіації по населених пунктах - Ольгівка та Львове. Інформація про постраждалих і руйнування встановлюється", - додав він.

Теги: #обстріли #херсонська_область

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