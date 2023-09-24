Зеленський провів зустріч із Кіссінджером під час свого візиту до США

Під час свого візиту до США президент України Володимир Зеленський провів зустріч із 56-м державним секретарем, відомим політиком і дипломатом, Генрі Кіссінджером, повідомляє у своєму телеграм-каналі глава Офісу президента Андрій Єрмак у неділю.

"Під час візиту в США разом з Президентом Володимиром Зеленським ми зустрілися з відомим дипломатом, науковцем та політиком Генрі Кіссінджером. Був дуже радий побачитися, вийшла справді глибока розмова. У Кіссінджера є багато влучних цитат, які характеризують сучасний стан справ у війні з росією", сказано в повідомленні.

"До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу. росія намагається зруйнувати світовий порядок, порушувати і підміняти міжнародне право та Статут ООН, нав‘язуючи власну конспірологію і тлумачення правил.

Генрі Кіссінджер зараз є одним із лобістів України в НАТО", написав Єрмак у своєму повідомленні.