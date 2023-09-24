Події

21:24 24.09.2023

Зеленський провів зустріч із Кіссінджером під час свого візиту до США

1 хв читати
Зеленський провів зустріч із Кіссінджером під час свого візиту до США

Під час свого візиту до США президент України Володимир Зеленський провів зустріч із 56-м державним секретарем, відомим політиком і дипломатом, Генрі Кіссінджером, повідомляє у своєму телеграм-каналі глава Офісу президента Андрій Єрмак у неділю.

"Під час візиту в США разом з Президентом Володимиром Зеленським ми зустрілися з відомим дипломатом, науковцем та політиком Генрі Кіссінджером. Був дуже радий побачитися, вийшла справді глибока розмова. У Кіссінджера є багато влучних цитат, які характеризують сучасний стан справ у війні з росією", сказано в повідомленні.

"До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу. росія намагається зруйнувати світовий порядок, порушувати і підміняти міжнародне право та Статут ООН, нав‘язуючи власну конспірологію і тлумачення правил.

Генрі Кіссінджер зараз є одним із лобістів України в НАТО", написав Єрмак у своєму повідомленні.

 

 

 

Теги: #сша #зеленський #єрмак #кісінджер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:20 24.09.2023
Зеленський виділив серед результатів візиту до США та Канади збільшення оборонної підтримки

Зеленський виділив серед результатів візиту до США та Канади збільшення оборонної підтримки

19:18 24.09.2023
Капсула зі зразками ґрунту астероїда Бенну приземлилася в американському штаті Юта

Капсула зі зразками ґрунту астероїда Бенну приземлилася в американському штаті Юта

13:03 24.09.2023
Спікер Палати представників МакКарті заявив про наміри зберегти допомогу Україні в законопроєкті про фінансування Пентагону - ЗМІ

Спікер Палати представників МакКарті заявив про наміри зберегти допомогу Україні в законопроєкті про фінансування Пентагону - ЗМІ

19:26 23.09.2023
Зеленський у Любліні відзначив державними нагородами польських волонтерів

Зеленський у Любліні відзначив державними нагородами польських волонтерів

15:02 23.09.2023
Зеленський провів незаплановану зустріч із головою Суверенної ради Судану

Зеленський провів незаплановану зустріч із головою Суверенної ради Судану

12:57 23.09.2023
Зеленський: щоб стати сильними, нам потрібні свобода і єдність, які наближають нашу перемогу

Зеленський: щоб стати сильними, нам потрібні свобода і єдність, які наближають нашу перемогу

12:30 23.09.2023
Зеленський у Торонто зустрівся з членами української діаспори

Зеленський у Торонто зустрівся з членами української діаспори

07:11 23.09.2023
Зеленський подякував Трюдо і Канаді за новий пакет оборонної підтримки

Зеленський подякував Трюдо і Канаді за новий пакет оборонної підтримки

23:56 22.09.2023
Зеленський про домовленості з Байденом: гадаю, вони будуть виконані, це питання часу

Зеленський про домовленості з Байденом: гадаю, вони будуть виконані, це питання часу

15:16 22.09.2023
Зеленський розпочав візит до Канади

Зеленський розпочав візит до Канади

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський виділив серед результатів візиту до США та Канади збільшення оборонної підтримки

Кількість постраждалих від недільних обстрілів Херсона зросла до шести

ЗС України просуваються на мелітопольському напрямку

Росіяни скинули на Херсон дві авіабомби, інформація про постраждалих уточнюється

Правозахисники обвинувачують РФ у використанні голоду, як зброї війни

ОСТАННЄ

У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Кількість постраждалих від ракетного удару в Кременчуку збільшилася до 55 людей

У Чорному морі перебуває один ворожий ракетоносій

У Запорізькій області збито два ворожих дрони

Унаслідок скидання керованої авіабомби на Херсон травмовано жінку

Кількість постраждалих від недільних обстрілів Херсона зросла до шести

ЗС України просуваються на мелітопольському напрямку

Російські війська завдали одного ракетного і 44 авіаудари по Україні

Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по скупченню сил окупантів і ЗРК противника

Росіяни скинули на Херсон дві авіабомби, інформація про постраждалих уточнюється

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА