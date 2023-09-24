Події

19:20 24.09.2023

ЗС України просуваються на мелітопольському напрямку

1 хв читати
ЗС України просуваються на мелітопольському напрямку

Сили оборони продовжують оборону на сході та півдні, а також наступальні операції на мелітопольському та бахмутському напрямках - протягом минулої доби на фронті відбулося понад 24 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці в неділю о 18:00.

"На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів із території Росії.

На лиманському напрямку противник наступальних дій не вів.

На бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі на схід від Богданівки та на південний схід від Білої Гори Донецької області. Ворог намагався відновити втрачене становище біля Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав.

На авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене становище біля Авдіївки Донецької області, успіху не мав.

На мар'їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 11 атак ворога неподалік Мар'їнки Донецької області.

На мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. "Наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Роботиного Запорізької області", - повідомляється у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:12 24.09.2023
Російські війська завдали одного ракетного і 44 авіаудари по Україні

Російські війська завдали одного ракетного і 44 авіаудари по Україні

19:05 24.09.2023
Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по скупченню сил окупантів і ЗРК противника

Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по скупченню сил окупантів і ЗРК противника

07:31 24.09.2023
Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по скупченню сил окупантів і ЗРК противника

Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по скупченню сил окупантів і ЗРК противника

07:28 24.09.2023
ЗС України просуваються на мелітопольському та бахмутському напрямках, закріплюються на позиціях біля Вербового Запорізької області

ЗС України просуваються на мелітопольському та бахмутському напрямках, закріплюються на позиціях біля Вербового Запорізької області

07:14 24.09.2023
Російські війська завдали п’ять ракетних і 57 авіаударів по Україні

Російські війська завдали п’ять ракетних і 57 авіаударів по Україні

19:12 23.09.2023
Українська авіація за добу завдала вісім ударів по скупченню сил противника

Українська авіація за добу завдала вісім ударів по скупченню сил противника

19:08 23.09.2023
Сили оборони відбили атаки противника на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках

Сили оборони відбили атаки противника на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках

08:56 23.09.2023
Окупанти завдали п’ять ракетних і 49 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали п’ять ракетних і 49 авіаударів по Україні за добу

08:39 23.09.2023
За добу на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень

За добу на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень

20:42 22.09.2023
Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження противника

Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих від недільних обстрілів Херсона зросла до шести

Росіяни скинули на Херсон дві авіабомби, інформація про постраждалих уточнюється

Правозахисники обвинувачують РФ у використанні голоду, як зброї війни

Сили оборони за добу ліквідували 390 окупантів, загальні втрати противника перевищили 275 тис. особового складу

Австралія підтримала вимогу Зеленського щодо позбавлення РФ права вето в Раді Безпеки ООН

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих від недільних обстрілів Херсона зросла до шести

Капсула зі зразками ґрунту астероїда Бенну приземлилася в американському штаті Юта

Росіяни скинули на Херсон дві авіабомби, інформація про постраждалих уточнюється

У Києві вшанували пам'ять жертв Бабиного Яру

Пашинян і Алієв зустрінуться 5 жовтня в іспанському місті Гранада - Радбез Вірменії

В окупованому Токмаку роботою ворожої ППО травмовано цивільних - мер Мелітополя

Окупанти завдали авіаударів уранці по Бериславському району, 2 мирних жителі загинули, 3 постраждали - Офіс генпрокурора

ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОЇ ЗБРОЇ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ, МИКОЛАЇВСЬКІЙ, ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ - ПОВІТРЯНІ СИЛИ

Окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, четверо жителів постраждали - голова міськадміністрації

Вірменським військовим, які здалися, буде забезпечено вихід із Карабаху - МВС Азербайджану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА