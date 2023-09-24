Події

11:59 24.09.2023

В Україні стоїть тепла суха погода

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В Україні стоїть тепла суха погода

В Україні в понеділок, 25 вересня, погода буде без опадів; лише в західних областях мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на Закарпатті та узбережжі морів 13-18°; вдень 22-27°, у південних областях до 30°, на крайньому заході 19-24°.

У Києві 25 вересня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 25 вересня найвища температура вдень була 29,1° у 2015 р., найнижча вночі -2,5° у 1902 р.

У вівторок 26 вересня в Україні без опадів. Вночі та вранці в західних областях місцями туман.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 23-28°.

У Києві 26 вересня без опадів. Вітер переважно східний, 5-8 м/с.

Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

Теги: #укргідрометцентр

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