У Запорізькій області у результаті обстрілів загинув 53-річний чоловік, зруйновано інфраструктуру та житлові будинки

У Запорізькій області ворог відкрив вогонь по 25 населених пунктах, через обстріли загинув 53-річний чоловік, зруйновано інфраструктуру та житлові будинки, повідомляє голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"72 удари - ворог вів вогонь по 25 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 6 РСЗВ-обстрілів Біленького, Малинівки, Степового і Лук'янівського, 5 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному і Новодарівці, а також 6 авіаударів по Оріхову і Роботиному", - написав він у своєму телеграм-каналі в неділю вранці.

За даними очільника ОВА, 57 артобстрілів припали на територію прифронтових міст і сіл, зокрема, Залізничного, Ольгівського, Затишшя, Лугівського, Білогір'я, Малої Токмачки, Плавнів, Кам'янського та Малих Щербаків.

"Унаслідок артудару по Малій Токмачці загинув 53-річний чоловік. Також надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - зазначив Малашко.