Сили оборони за добу ліквідували 390 окупантів, загальні втрати противника перевищили 275 тис. особового складу

Сили оборони за добу ліквідували 390 окупантів, 7 танків, 2 бронемашини, 23 артсистеми, один засіб ППО, 21 безпілотник, 20 одиниць авто і спецтехніки противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 275850 (+390) осіб, танків - 4662 (+7) од, бойових броньованих машин - 8914 (+2) од, артилерійських систем - 6233 (+23) од, РСЗВ - 789 (+0) од, засоби ППО - 531 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4888 (+21), крилаті ракети - 1518 (+0), кораблі / катери - 20 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8734 (+18) од, спеціальна техніка - 914 (+2)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.