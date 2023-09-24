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05:15 24.09.2023

Сі Цзіньпін розгляне можливість візиту до Південної Кореї - ЗМІ

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Сі Цзіньпін розгляне можливість візиту до Південної Кореї - ЗМІ

 Президент Китаю Сі Цзіньпін серйозно розгляне можливість візиту до Південної Кореї, про це він заявив перед відкриттям Азіатських ігор у суботу, передає Yonhap з посиланням на високопоставленого чиновника.
"Це означає, що президент Сі знає, що настала його черга відвідати Південну Корею", - сказав чиновник на умовах анонімності, додавши, що візит Сі "давно відкладається".
Востаннє Сі Цзіньпін відвідував Південну Корею 2014 року. Президент Юн Сок Йоль надіслав Сі Цзіньпіну запрошення під час зустрічі на полях саміту "Великої двадцятки" на Балі (Індонезія) в листопаді 2022 року.
Планується, що візит може відбутися в рамках зусиль зі встановлення миру на Корейському півострові.
Як повідомляє Yonhap з посиланням на південнокорейського високопосадовця, Сі Цзіньпін також заявив, що Китай цінує зусилля Сеула з відновлення давно припиненого щорічного тристороннього саміту між Південною Кореєю, Китаєм і Японією, і що Пекін вітає проведення тристороннього саміту у відповідний час.
Зазначається, що тристоронній саміт востаннє проводили 2019 року.

Теги: #китай #візит #південна_корея

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