Понад сто вибухів зафіксовано в Сумській області, внаслідок обстрілів одна людина загинула
Унаслідок ворожих обстрілів прикордонних районів Сумської області зафіксовано понад сто вибухів, під вогнем перебувало дев'ять прикордонних громад, унаслідок влучань одна людина загинула, повідомляє обласна військова адміністрація у зведенні станом на 21.00 суботи.
"Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілу зазнали Краснопільська, Хотинська, Білопільська, Юнаківська, Миколаївська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська громади", - йдеться у зведенні, опублікованому в Телеграм-каналі ОВА.
Повідомляється, що російські війська завдавали ударів із різних видів зброї: артилерії, мінометів і гранатометів.
У Юнаківській громаді під час одного з артобстрілів загинув місцевий житель.
За даними ОВА, у Великописарівській громаді зафіксовано 11 вибухів, у Краснопільській - 39, Миколаївській - 8, Серединно-Будській - 4, Есманській - 10, Білопільській - 9, і в Шалигинській громаді було 5 вибухів. Крім того, Хотинську громаду обстріляли з міномета - 8 вибухів, а також скинули з БпЛА осколковий боєприпас.