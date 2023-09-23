Події

20:36 23.09.2023

Близько трьох тис. населених пунктів України перебувають у тимчасовій окупації після 24 лютого 2022 року

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У тимчасовій окупації перебувають 2 804 населені пункти, розташовані на території 144 територіальних громад, поінформували в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, відповідаючи на запит Школи політичної аналітики НаУКМА.

"Наразі в окупації перебувають 2 804 населені пункти у 144 територіальних громадах, які було захоплено після 24.02.2022", - ідеться в повідомленні, опублікованому в суботу, 23 вересня.

Крім цього, за даними відомства, від початку повномасштабного вторгнення деокуповано 687 населених пунктів у 87 територіальних громадах.

Водночас у Міністерства поки що відсутні статистичні дані щодо кількості осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території.

 

 

 

Теги: #окупація #мінреінтеграції

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