Інтерфакс-Україна
Події
13:23 23.09.2025

Міносвіти затвердило модельні навчальні програми для дітей з окупованих територій

Міністерство освіти та науки України спільно з Державною установою "Український інститут розвитку освіти" уклали перелік модельних навчальних програм для забезпечення якісної освіти дітей, які проживають або проживали на тимчасово окупованій території України.

Згідно з повідомленням Міносвіти, затверджені такі модельні програми:

Перелік модельних навчальних програм: початкова школа (1–4 класи) - "Українська мова та читання", інтегрований курс "Вивчаю державну мову", "Я досліджую світ. Моя Україна" і "Мови та літератури корінного народу або національної меншини"; середня школа (5–9 класи) - інтегрований курс "Українська мова й література", інтегрований курс "Вивчаю державну мову", "Історія України та громадянська освіта", "Географія України", "Правознавство" і "Мови та літератури корінного народу або національної меншини"; старша школа (10–11 класи) - інтегрований курс "Українська мова й література", "Історія України", "Географія України", інтегрований курс "Громадянська освіта, основи цивільного захисту" і "Мови та літератури корінного народу або національної меншини".

Усі програми доступні для завантаження за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1__BtGqkNhA0g_P7UPxBAheUTZkyv8lIZ

"Типова освітня програма та модельні програми — це змістові рішення, які забезпечують якісну українську освіту для дітей з тимчасово окупованих територій та їхню успішну інтеграцію в освітню систему України", - заявили в міністерстві.

 

