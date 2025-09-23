Інтерфакс-Україна
Події
10:45 23.09.2025

Окупанти просунулися на сході Дніпропетровської та Запорізької областей, зайняли 8,8 кв км за добу - DeepState

2 хв читати
Окупанти просунулися на сході Дніпропетровської та Запорізької областей, зайняли 8,8 кв км за добу - DeepState
Фото: 152 ОЄБр

Російські окупанти просунулися за минулу добу біля сіл Степове та Березове Синельниківського району Дніпропетровської області біля кордону з Запорізькою та Донецькою областями та у сусідньому селі Новоіванівка Запорізької області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState у вівторок вранці.

Також повідомляється про просування в межах села Іванівка Синельниківського району, яке знаходиться північніше, біля села Дачне, де окупанти вперше перетнули адміністративну межу Дніпропетровської області.

"Ворог просунувся поблизу Степового, Березового, Новоіванівки та у Іванівці", - повідомляється в телеграм-каналі DeepState.

При цьому про повну окупацію ворогом певних населених пунктів не йдеться.

На мапі проєкту показано, що площа під контролем російських окупантів в цьому районі збільшилась на 8,77 кв км за минулу добу, а "сіра зона" невизначеного контролю – на 5,62 кв км. Також повідомляється про збільшення "сірої зони" в районі Сіверська та Часового Яра на півночі області на 4,18 кв км, тоді як площа сталого контролю окупантів там лишається незмінною.

На інших ділянках фронту, за даними DeepState, за добу без змін.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) показує село Іванівка у цілком "сірій зоні", тоді як у DeepState воно частково окуповане. З іншого боку, ISW показує окупованим село Березове - у DeepState воно переважно у "сірій зоні", ворог контролює лише його околиці. Новоіванівка частково окупована, частково у "сірій зоні", а Степове під сталим контролем Сил оборони в обох джерелах.

Генеральний штаб Збройних сил України на своїх мапах до зведення станом на ранок вівторка показує Новоіванівку частково окупованою ворогом, решту три села – під контролем Сил оборони.

Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 9,23 кв. км щодоби, а "сіра зона" розширювалася контролю в середньому щодоби на 1,38 кв. км.

 

 

 

 

Теги: #війна #фронт #окупація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:12 23.09.2025
Ердоган відзначає суттєве зростання людських втрат РФ у війні з Україною, але не вірить, що вона скоро скінчиться

Ердоган відзначає суттєве зростання людських втрат РФ у війні з Україною, але не вірить, що вона скоро скінчиться

09:40 23.09.2025
Окупанти атакували вночі 3 ракетами і 115 дронами, ППО знешкодила 103 дрони

Окупанти атакували вночі 3 ракетами і 115 дронами, ППО знешкодила 103 дрони

22:28 22.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 143 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 143 ворожі атаки - Генштаб

16:34 22.09.2025
Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку відбулось 32 бойових зіткнення з 83 по всій лінії фронту

Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку відбулось 32 бойових зіткнення з 83 по всій лінії фронту

15:59 22.09.2025
Генштаб: між ДШВ та Штурмовими військами є суттєві відмінності, окремі штурмові полки та батальйони уже довели свою ефективність

Генштаб: між ДШВ та Штурмовими військами є суттєві відмінності, окремі штурмові полки та батальйони уже довели свою ефективність

15:53 22.09.2025
Єрмак розцінив заяви Путіна як звичну пропаганду страху: це лікується виключно силовими методами

Єрмак розцінив заяви Путіна як звичну пропаганду страху: це лікується виключно силовими методами

15:24 22.09.2025
Комісія ООН: поведінку російських збройних сил можна кваліфікувати як злочин проти людяності у вигляді вимушеного переміщення населення

Комісія ООН: поведінку російських збройних сил можна кваліфікувати як злочин проти людяності у вигляді вимушеного переміщення населення

15:09 22.09.2025
Сили оборони України просуваються на Добропільському напрямку - Сирський

Сили оборони України просуваються на Добропільському напрямку - Сирський

12:47 22.09.2025
Українці вважають перемогу у війні важливішою за родину та власне здоров'я – опитування Rating

Українці вважають перемогу у війні важливішою за родину та власне здоров'я – опитування Rating

04:22 22.09.2025
Окупанти втратили 167 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 167 осіб на покровському напрямку - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Окупанти атакували вночі 3 ракетами і 115 дронами, ППО знешкодила 103 дрони

Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок російської атаки в Одеській області

Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців

Укрзалізниця повідомляє про затримку рейсів через пошкодження ворожими обстрілами інфраструктури в Кіровоградській області

Тіло загиблого внаслідок нічного бомбардування Запоріжжя дістали з-під завалів

ОСТАННЄ

Безробітний з Хмельницького коригував ворожі атаки по аеродромах та енергооб’єктах

Голова комітету Ради: 8% підручників ще досі не доставлені до шкіл

Поліція Івано-Франківщини встановлює обставини нападу на Калуський РТЦК

ВАКС досліджує докази у справі ексвіцепрем’єра Клюєва та ексголови Держінвестицій Тарана - Transparency International

В Україні офіційно відкрилося представництво Центрального агентства управління проєктами Литви

Результати ДПА для 4-х класів не визначають подальше навчання дитини - УЦОЯО

Командир військової частини з Рівного змушував підлеглих будувати йому будинок - ДБР

ДПА для 4-х класів проходитиме у мовно-літературній і математичній галузях і нагадуватиме комплексну контрольну - УЦОЯО

Запуск ДПА для 9-х класів може розпочатися з 2028р - УЦОЯО

Співробітники ДМС зупинили спроби контрабанди айфонів останнього покоління та вейпів на 1 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА