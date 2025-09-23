Окупанти просунулися на сході Дніпропетровської та Запорізької областей, зайняли 8,8 кв км за добу - DeepState

Фото: 152 ОЄБр

Російські окупанти просунулися за минулу добу біля сіл Степове та Березове Синельниківського району Дніпропетровської області біля кордону з Запорізькою та Донецькою областями та у сусідньому селі Новоіванівка Запорізької області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState у вівторок вранці.

Також повідомляється про просування в межах села Іванівка Синельниківського району, яке знаходиться північніше, біля села Дачне, де окупанти вперше перетнули адміністративну межу Дніпропетровської області.

"Ворог просунувся поблизу Степового, Березового, Новоіванівки та у Іванівці", - повідомляється в телеграм-каналі DeepState.

При цьому про повну окупацію ворогом певних населених пунктів не йдеться.

На мапі проєкту показано, що площа під контролем російських окупантів в цьому районі збільшилась на 8,77 кв км за минулу добу, а "сіра зона" невизначеного контролю – на 5,62 кв км. Також повідомляється про збільшення "сірої зони" в районі Сіверська та Часового Яра на півночі області на 4,18 кв км, тоді як площа сталого контролю окупантів там лишається незмінною.

На інших ділянках фронту, за даними DeepState, за добу без змін.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) показує село Іванівка у цілком "сірій зоні", тоді як у DeepState воно частково окуповане. З іншого боку, ISW показує окупованим село Березове - у DeepState воно переважно у "сірій зоні", ворог контролює лише його околиці. Новоіванівка частково окупована, частково у "сірій зоні", а Степове під сталим контролем Сил оборони в обох джерелах.

Генеральний штаб Збройних сил України на своїх мапах до зведення станом на ранок вівторка показує Новоіванівку частково окупованою ворогом, решту три села – під контролем Сил оборони.

Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 9,23 кв. км щодоби, а "сіра зона" розширювалася контролю в середньому щодоби на 1,38 кв. км.