Події

18:41 23.09.2023

У Херсоні в результаті російських обстрілів загинула жінка, поранено чоловіка - ОВА

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У Херсоні в результаті російських обстрілів загинула жінка, поранено чоловіка - ОВА

Російські окупанти обстріляли Херсон, унаслідок цього загинула 65-річна жінка, також поранення дістав 27-річний чоловік, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Через російські обстріли постраждали двоє херсонців. Травми несумісні з життям отримала 65-річна жінка. Її ворожий снаряд убив на подвір'ї власного будинку. Також поранено 27-річного чоловіка. Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно", - написав Прокудін у телеграм-каналі в суботу.

 

Теги: #херсон #обстріл

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