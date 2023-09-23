У Херсоні в результаті російських обстрілів загинула жінка, поранено чоловіка - ОВА

Російські окупанти обстріляли Херсон, унаслідок цього загинула 65-річна жінка, також поранення дістав 27-річний чоловік, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Через російські обстріли постраждали двоє херсонців. Травми несумісні з життям отримала 65-річна жінка. Її ворожий снаряд убив на подвір'ї власного будинку. Також поранено 27-річного чоловіка. Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно", - написав Прокудін у телеграм-каналі в суботу.