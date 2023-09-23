23 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 577 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 577 RUSSIAN AGRESSION

23 вересня - День осіннього рівнодення, Міжнародний день жестових мов, Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми, День боротьби з незавершеністю дітьми середньої школи, День шашок і День народження жувальної гумки.

Ще цього дня у1939 року на Всесвітньому ярмарку в Нью-Йорку було закладено Капсулу часу, що містила листи прийдешним поколінням і предмети, що характеризують той час, коли її було зроблено, - один із різновидів "послання нащадкам". Її мають розкрити 6939 року.

У 2008 році побачила світ перша версія платформи Android.

Православна церква - День зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Івана.

У США - Національний день мисливства та рибальства.

День осіннього рівнодення

23 вересня в Україні та в світі святкують День осіннього рівнодення. Це астрономічне явище, коли сонце на небі піднімається нижче, ночі стають прохолоднішими та темнішими. День і ніч у цю дату ділять добу навпіл. У життєвому циклі природи зміни пори року є ключовими. А тому в давнину їх сприймали набагато глибше. На рік існує два дні: день весняного і день осіннього рівнодення.

У деяких країнах дні рівнодення є державними святами (Японія), а в низці інших країн День весняного рівнодення відзначають як початок нового року, крім загальноприйнятого святкування 1 січня.

Широко відзначали День осіннього рівнодення і східні слов'яни, язичницькі вірування яких пов'язували цю дату, зокрема, зі збором рослин для оберегів і прогнозами на майбутню зиму.

Міжнародний день жестових мов

23 вересня відзначається Міжнародний день жестових мов, покликаний звернути увагу на їхнє значення в житті багатьох мільйонів людей з вадами слуху. Пам'ятну дату було проголошено Генасамблеєю ООН у грудні 2017 року.

Ініціатором резолюції 72/161 виступила Всесвітня федерація глухих. За її даними, у світі проживає понад 70 мільйонів глухих людей, для яких жестова мова є основною формою спілкування із зовнішнім світом, і існує близько 300 жестових мов, а також міжнародна мова жестів. Світова спільнота визнає жестові мови повноправними природними мовами.

Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми

23 вересня 1913 року уряд Аргентини ухвалив закон проти дитячої проституції. Однак експлуатація жінок і дітей, як і раніше, вважається досить актуальною проблемою. Уже понад 1,8 млн жителів планети стали жертвами торгівлі людьми, а серед них 70% становлять жінки і близько третини дітей.

Ще цього дня:

1913 - Француз Ролан Гаррос першим перелетів через Середземне море;

1918 - Рада Міністрів Української Держави ухвалила рішення про виокремлення морського міністерства в окреме відомство (суміщення обов'язків військового і морського міністрів в одній особі було тимчасовим заходом);

1919 - На спільному засіданні Директорії та уряду УНР і ЗУНР ухвалено рішення негайно розпочати військові дії проти армії Денікіна;

1919 - Розпочався єврейський погром у Фастові, влаштований білогвардійцями;

1920 - Відкрито Вінницьку філію Всенародної бібліотеки України ВУАН (у 1930 р. об'єднано з окружною бібліотекою ім. К. О. Тімірязєва);

1921 - У Празі вийшов перший номер газети "Громадський вісник" - орган Українського громадського комітету;

1932 - Султанат Неджд і Королівство Хіджаз об'єднано в одну державу - Королівство Неджда і Хіджазу;

1939 - Дрогобич передано німецькою армією червоноармійським військам;

1944 - Згідно з Люблінською угодою розпочалося переселення етнічних українців із Польської республіки в Українську РСР, а поляків - у зворотному напрямку;

1945 - Британсько-французькі війська зайняли Сайгон - найбільше місто Південного В'єтнаму;

1991 - Вірменія проголосила незалежність;

1992 - На американському ядерному полігоні в штаті Невада здійснено останній ядерний вибух;

1993 - Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про утворення Національної ради з географічних назв";

1998 - Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію 1199, яка зобов'язала уряд Союзної Республіки Югославія припинити бойові операції у Косові;

2002 - У Бельгії набув чинності закон про евтаназію.

Церковне свято

День зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Івана

Це свято відоме ще з V століття. З'явилося воно в Константинополі і було присвячене особливій біблійній події - зачаттю сина в родині Захарії та Єлизавети.

Священик Захарія та його дружина довгий час не мали дітей. Серед євреїв це вважалося ганьбою, тому вони молилися Богу з проханням подарувати їм дитину. Одного разу з'явився Захарії архангел Гавриїл, який повідомив, що народиться в нього син, який буде величним перед Господом.

Іменини: Андрій, Євген, Павло, Петро, Іван.