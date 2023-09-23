Росіяни обстріляли 10 прикордонних громад Сумської області

Російські військові вкотре обстріляли Сумську область, протягом п'ятниці від атак ворога постраждали жителі 10 громад, розташованих у прикордонній зоні, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Зафіксовано 75 вибухів. Обстріли зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Хотинська, Білопільська, Великописарівська, Свесська, Буринська, Путивльська, Зноб-Новгородська громади", - повідомили в ОВА.

Протягом дня ворог здійснив 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зокрема, під ворожий вогонь потрапили:

Юнаківська громада: здійснено ворожу атаку БпЛА типу FPV (1 вибух).

Великописарівська громада: росіяни здійснили артилерійський обстріл (5 вибухів) та мінометний обстріл (6 вибухів). Крім того, здійснено ворожу атаку БпЛА типу камікадзе (3 вибухи).

Краснопільська громада: були мінометні обстріли (22 вибухи) та обстріл з артилерії (1 вибух).

Миропільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (12 вибухів).

Білопільська громада: міни скинув ворог на територію громади.

Свесська громада: здійснено артилерійський обстріл (2 вибухи).

Путивльська громада: був артилерійський обстріл (3 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: ворог бив із мінометів (6 вибухів).

Буринська громада: був артилерійський обстріл (4 вибухи).

Хотинська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (6 вибухів).