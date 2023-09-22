До 31 людини зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки у Кременчуці, з них троє дітей

До 31 людини зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки у Кременчуці, з них троє дітей, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"В результаті ракетної атаки по Кременчуку постраждала 31 особа, серед них троє дітей. 16 людей довелося госпіталізувати, їм надають допомогу медики. Одна людина загинула", - написав Лунін у телеграм-каналі.

Також внаслідок обстрілу постраждали навколишні будинки.

"Завтра у місті працюватиме профільна комісія, яка обстежить об'єкти та зафіксує всі пошкодження. Люди, чиє майно постраждало, отримають компенсацію. Фінансування забезпечимо з обласного та місцевих бюджетів", - наголосив голова ОВА, висловивши співчуття рідним жертви.

За словами Луніна, пошукові роботи завершено.