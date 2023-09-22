Події

22:39 22.09.2023

До 31 людини зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки у Кременчуці, з них троє дітей

1 хв читати
До 31 людини зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки у Кременчуці, з них троє дітей

До 31 людини зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки у Кременчуці, з них троє дітей, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"В результаті ракетної атаки по Кременчуку постраждала 31 особа, серед них троє дітей. 16 людей довелося госпіталізувати, їм надають допомогу медики. Одна людина загинула", - написав Лунін у телеграм-каналі.

Також внаслідок обстрілу постраждали навколишні будинки.

"Завтра у місті працюватиме профільна комісія, яка обстежить об'єкти та зафіксує всі пошкодження. Люди, чиє майно постраждало, отримають компенсацію. Фінансування забезпечимо з обласного та місцевих бюджетів", - наголосив голова ОВА, висловивши співчуття рідним жертви.

За словами Луніна, пошукові роботи завершено.

Теги: #атака #пострадали #україна #кременчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:13 22.09.2023
Зеленський очікує на участь канадських компаній у Форумі оборонних індустрій у Києві

Зеленський очікує на участь канадських компаній у Форумі оборонних індустрій у Києві

19:21 22.09.2023
У Кременчуці внаслідок ракетного удару РФ одна людина загинула, ще 15 поранені

У Кременчуці внаслідок ракетного удару РФ одна людина загинула, ще 15 поранені

18:41 22.09.2023
Голова Полтавської обладміністрації повідомив про ракетний удар по Кременчуку: Є влучання в цивільну інфраструктуру та жертви

Голова Полтавської обладміністрації повідомив про ракетний удар по Кременчуку: Є влучання в цивільну інфраструктуру та жертви

13:11 22.09.2023
Американський бізнес готовий до інвестицій в Україну після війни за умови гарантій безпеки

Американський бізнес готовий до інвестицій в Україну після війни за умови гарантій безпеки

13:07 22.09.2023
Україна отримала EUR1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС - Шмигаль

Україна отримала EUR1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС - Шмигаль

11:34 22.09.2023
Україна отримає далекобійну зброю - Зеленський

Україна отримає далекобійну зброю - Зеленський

03:51 22.09.2023
Заява Зеленського за результатами зустрічі з Байденом

Заява Зеленського за результатами зустрічі з Байденом

03:36 22.09.2023
РФ обстріляла Курахове на Донеччині, є поранені - начальник МВА

РФ обстріляла Курахове на Донеччині, є поранені - начальник МВА

03:31 22.09.2023
Америка врятувала мільйони українських життів – Зеленський

Америка врятувала мільйони українських життів – Зеленський

01:56 22.09.2023
Байден оголосив про доставку в Україну танків «Абрамс» наступного тижня та батарей ППО Hawk

Байден оголосив про доставку в Україну танків «Абрамс» наступного тижня та батарей ППО Hawk

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський очікує на участь канадських компаній у Форумі оборонних індустрій у Києві

Канада є лідером підтримки України у світі - Зеленський у канадському парламенті

Оттава виділяє черговий пакет допомоги Києву

Канада надасть Україні 650 млн доларів протягом трьох років

Україна ще офіційно не проговорювала з Єврокомісією, чи залежать строки вступу України в ЄС від завершення війни

ОСТАННЄ

Канада є лідером підтримки України у світі - Зеленський у канадському парламенті

ІСНУЄ ЗАГРОЗА БАЛІСТИКИ ДЛЯ СХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ, А ТАКОЖ БПЛА В ЗАПОРІЖЖІ, ДОНБАСІ, ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ - ПОВІТРЯНІ СИЛИ

Оттава виділяє черговий пакет допомоги Києву

Канада надасть Україні 650 млн доларів протягом трьох років

Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження противника

За добу на лінії фронту відбулося 25 бойових зіткнень

Російські військові на окупованих територіях займаються масовими крадіжками

Міллі представив Залужному нового голову Об'єднаного комітету начальників штабів США

Україна ще офіційно не проговорювала з Єврокомісією, чи залежать строки вступу України в ЄС від завершення війни

На сьогодні є політконсенсус щодо відкриття переговорів для України про вступ до ЄС, але до цього рішення ще дуже багато кроків - Стефанішина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА