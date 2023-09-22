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20:50 22.09.2023

Канада надасть Україні 650 млн доларів протягом трьох років

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Канада надасть Україні 650 млн доларів протягом трьох років

Канада надасть Україні 650 млн доларів у рамках довгострокової програми допомоги на броньовані автомобілі та спеціальні машини медичної евакуації, заявив прем'єр-міністр Канада Джастін Трюдо.

"Я чітко заявив, що наш уряд допомагатиме вам стільки, скільки буде необхідно... Ми надаватимемо довгострокові заходи допомоги Україні. Йдеться про 650 млн доларів за три роки. Це на бронемашини і також спеціальні машини санітарної евакуації, які будуть побудовані в провінції Онтаріо", - заявив він, під час виступу в п'ятницю в канадському парламенті.

Також, за його словами, Канада продовжить надавати економічну допомогу Україні протягом наступного року, "щоб Україна була потужною, динамічною і процвітаючою країною".

Крім того, як заявив прем'єр, Канада направлятиме інструкторів для F-16, щоб Україна могла максимально ефективно користуватися цими літаками.

"Але наша найбільша віра полягає в тому, щоб вам не знадобиться ця військова і фінансова допомога дуже довго і що мир дуже скоро повернеться у вашу державу", - сказав він.

Водночас, він зазначив, що "не може бути якогось неправильного миру на основі компромісів з агресором".

"Для того, щоб був тривалий мир, ми повинні виступити проти Путіна. Сталий мир має чітко встановити, що кордони необхідно поважати, незалежно від розміру сусідньої армії. Цей мир має відновити право українців визначати своє майбутнє", - заявив Трюдо.

"Те, що зробив Путін, - це розрив із цивілізацією. Це порушення нашої спільної людяності. Це спроба зруйнувати заснований на правилах порядок, який захищає нашу свободу. Це крок до ослаблення демократії та утвердження автократії. Путін править за допомогою обману, насильства і репресій", - заявив прем'єр.

Прем'єр-міністр Канади також зазначив, що Канада дотримується принципів української Формули миру. "Ми вважаємо, що світ має поважати Статут ООН, ґрунтуватися на міжнародному праві та зберігати територіальну цілісність України", - підсумував він.

 

 

 

 

Теги: #канада #техніка #фінанси

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