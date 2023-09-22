Командувач ПС ЗСУ прокоментував вибухи в Криму: Сподіваюся, що наступного разу російська ППО нас знову не підведе

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, коментуючи вибухи в тимчасово окупованому Севастополі в Криму, подякував льотчикам Повітряних сил України і наголосив, що Севастополь - місто Військово-Морських сил ЗСУ.

"Ми ж обіцяли, що "далі буде..." Тож поки окупанти оговтуються в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам Повітряних сил! "Все ракеты сбиты!" Сподіваюся, що наступного разу російська ППО нас знову не підведе. Севастополь - місто Військово-Морських сил Збройних сил України! Разом - до перемоги!", - написав Олещук у телеграм-каналі в п'ятницю.