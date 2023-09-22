Події

12:41 22.09.2023

У вихідні в західних областях очікуються короткочасні дощі та грози

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У вихідні в західних областях очікуються короткочасні дощі та грози

У суботу, 23 вересня, в Україні без опадів лише вдень у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі та вранці в південній частині країни місцями туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 24-29°; у Карпатах уночі 8-13°, удень 18-23°.

У Києві в суботу без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 15°, удень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 23 вересня найвища температура вдень була 28,4° у 2015 р., найнижча вночі -1,5° у 1881 р.

У неділю, 24 вересня, в Україні без опадів, лише в західних областях подекуди короткочасні дощі, грози.

Вітер південно-східний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 19°; вдень 23-28°.

У Києві в неділю без опадів. Вітер південно-східний із переходом у північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°; вдень 26-28°.

Теги: #погода #прогноз

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