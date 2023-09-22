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12:24 22.09.2023

Відновлено роботу пошкодженого ракетною атакою в четвер енергооб'єкта

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Відновлено роботу пошкодженого ракетною атакою в четвер енергооб'єкта

Станом на п'ятницю відновлено роботу енергооб'єкту, який зазнав пошкоджень під час масованої ворожої ракетної атаки по Україні вранці 21 вересня.

"Відновлено роботу енергооб'єкта, який зазнав пошкоджень під час масованої ракетної атаки 21 вересня. Учора вранці зафіксовано короткострокове відключення високовольтної повітряної лінії на Дніпропетровщині", - повідомила НЕК "Укренерго" в п'ятницю.

Наразі через бойові дії та з інших причин у країні залишаються знеструмленими 411 населених пунктів.

"Через обстріли є нові пошкодження мереж у прифронтових районах Донеччини, Дніпропетровщини, Харківщини, Херсонщини. Відновлення живлення відбувається в безпековій ситуації та з дозволу військових", - зазначили в компанії.

21 вересня для збалансування енергосистеми вже традиційно для вересня цього року обмежувалася робота з генерації з ВДЕ з 12:15 до 13:20 з максимальною потужністю в окремі години 300 МВт.

За даними "Укренерго", у п'ятницю триває імпорт електроенергії зі Словаччини загальним обсягом 562 МВт-год із максимальною потужністю в окремі години до 200 МВт.

"Експорт сьогодні здійснюється до Словаччини та Молдови. Загальний обсяг - 4 807 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 398 МВт", - поінформували в НЕК.

Як повідомлялося, унаслідок ранкового ворожого ранкового масованого ракетного удару по Україні 21 вересня було зафіксовано влучання в енергетичну інфраструктуру, зокрема в одній з областей пошкоджено підстанцію 330 кВ, а в Київській області - повітряну лінію 110 кВ.

Теги: #відновлення #енергообєкти

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