Події

07:32 22.09.2023

Окупанти завдали 59 ракетних і 62 авіаудари по Україні за добу

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Окупанти завдали 59 ракетних і 62 авіаудари по Україні за добу

Російські окупанти завдали 59 ракетних і 62 авіаційні удари по території України за минулу добу, здійснили 55 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби російська федерація завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичній, промисловій та іншій цивільній інфраструктурі України 44 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 і 6 зенітними керованими ракетами С-300. Протиповітряною обороною знищено 38 крилатих ракет.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнування та пошкодження зазнали житлові будинки, цивільні навчальні заклади, медичні заклади, гуртожитки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 06:00 п'ятниці, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Окупанти завдали авіаударів у районах Грем’яч Чернігівської області; Дігтярне Сумської області; Огірцеве, Берестове, Копанки, Шийківка Харківської області; Невське Луганської області; Діброва, Андріївка, Міньківка, Кліщіївка, Північне, Архангельське, Єлизаветівка, Вугледар, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Білогір’я, Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Львове, Ольгівка, Тягинка Херсонської області.

Ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 120 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, зокрема міста Вовчанськ Харківської області, Часів Яр, Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Херсон і Берислав Херсонської області, Очаків Миколаївської області.

 

 

 

Теги: #рф #війна #обстріл

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