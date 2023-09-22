Дуда про проблему українського зерна: Треба знайти золоту середину

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував проблему, що виникла з експортом української агропродукції, у своєму інтерв'ю польському телеканалу TVN24 у четвер.

На запитання, як можна було пропустити українське зерно в Польщу і тільки після того, як це обурило польських фермерів, - закрити кордон, що, своєю чергою, обурило українську сторону, Дуда сказав: "Будь ласка, ставте ці запитання насамперед міністру сільського господарства. Я не можу відповісти на конкретні запитання, що стосуються зернових відносин з Україною річної давності".

"Ми маємо справу з впливовими компаніями. Це не окремі фермери, це землевласники, великі компанії, у яких по 500 тисяч гектарів. Проблема в тому, що ми не знаємо, які компанії в Польщі купували це зерно", продовжив президент Польщі.

"Звичайно, найпростіше продати зерно куди завгодно, щоб отримати гроші. Наші сусіди пішли цим шляхом. Але це суперечить нашим інтересам, і ми маємо слідкувати за своїм ринком тут, і з цього погляду важко не зрозуміти рішення, які ухвалив польський уряд щодо цього, - пояснив президент. Він наголосив, що "потрібно знайти золоту середину і якось вирішити цю проблему".

"Обидві сторони повинні зрозуміти одна одну", - заявив президент.