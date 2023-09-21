СБУ повідомила про підозру голові "медіахолдингу ДНР", який закликав до масових убивств українців

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику окупаційного "медіахолдингу ДНР" Роману Беседіну, який публічно закликав до масових убивств українців.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на зрадника Романа Беседіна - керівника окупаційного "медіахолдингу днр". Він позиціонує себе як один із ключових рупорів кремля в тимчасово окупованому Донецьку та публічно закликає до фізичного знищення всього українського народу", - ідеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

За інформацією СБУ, встановлено, що Беседін ще 2018 року добровільно очолив ворожий "медіахолдинг", зареєстрований у РФ, який об'єднує всі друковані видання захопленої частини Донбасу.

За наявними даними, Беседін входить до найближчого оточення терориста Пушиліна, який особисто сприяв його призначенню до лав прокремлівського органу пропаганди.

Після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора фігурант одним із перших розгорнув широку агіткампанію на підтримку "приєднання" окупованого Донбасу до складу РФ.

Для цього давав вказівку підлеглим пропагандистам активно висвітлювати російську "паспортизацію" місцевих мешканців та робити фейкові публікації про псевдореферендум 2022 року.

Крім того, як зазначають у СБУ, Беседін використовував підконтрольні видання для розповсюдження закликів до участі в незаконних виборах РФ у вересні цього року, на цих же ресурсах він агітував за маріонеткових "кандидатів" Кремля та "інформував" про сфальсифіковані підсумки фейкового плебісциту.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Беседіну про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

У СБУ уточнюють, що оскільки зрадник перебуває на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.