Події

17:36 21.09.2023

СБУ повідомила про підозру голові "медіахолдингу ДНР", який закликав до масових убивств українців

2 хв читати

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику окупаційного "медіахолдингу ДНР" Роману Беседіну, який публічно закликав до масових убивств українців.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на зрадника Романа Беседіна - керівника окупаційного "медіахолдингу днр". Він позиціонує себе як один із ключових рупорів кремля в тимчасово окупованому Донецьку та публічно закликає до фізичного знищення всього українського народу", - ідеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

За інформацією СБУ, встановлено, що Беседін ще 2018 року добровільно очолив ворожий "медіахолдинг", зареєстрований у РФ, який об'єднує всі друковані видання захопленої частини Донбасу.

За наявними даними, Беседін входить до найближчого оточення терориста Пушиліна, який особисто сприяв його призначенню до лав прокремлівського органу пропаганди.

Після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора фігурант одним із перших розгорнув широку агіткампанію на підтримку "приєднання" окупованого Донбасу до складу РФ.

Для цього давав вказівку підлеглим пропагандистам активно висвітлювати російську "паспортизацію" місцевих мешканців та робити фейкові публікації про псевдореферендум 2022 року.

Крім того, як зазначають у СБУ, Беседін використовував підконтрольні видання для розповсюдження закликів до участі в незаконних виборах РФ у вересні цього року, на цих же ресурсах він агітував за маріонеткових "кандидатів" Кремля та "інформував" про сфальсифіковані підсумки фейкового плебісциту.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Беседіну про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

У СБУ уточнюють, що оскільки зрадник перебуває на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Теги: #підозра #днр #медіахолдинг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:46 07.09.2023
Коломойському та групі топменеджерів ПриватБанку повідомлено про підозру в заволодінні 9,2 млрд грн банківської установи

Коломойському та групі топменеджерів ПриватБанку повідомлено про підозру в заволодінні 9,2 млрд грн банківської установи

14:38 05.09.2023
СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману за фінансування агресії РФ в Україні

СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману за фінансування агресії РФ в Україні

19:34 02.09.2023
У Шевченківському райсуді Києва триває засідання щодо обрання запобіжного заходу Коломойському

У Шевченківському райсуді Києва триває засідання щодо обрання запобіжного заходу Коломойському

13:46 01.09.2023
Повідомили про підозру полтавському фітнес-тренеру, який ображав військовослужбовців і завдав тілесних ушкоджень правоохоронцю

Повідомили про підозру полтавському фітнес-тренеру, який ображав військовослужбовців і завдав тілесних ушкоджень правоохоронцю

09:29 31.08.2023
Директор департаменту КП "Київтеплоенерго" та підрядник підозрюються в закупівлі насосів за завищеними цінами

Директор департаменту КП "Київтеплоенерго" та підрядник підозрюються в закупівлі насосів за завищеними цінами

19:35 24.08.2023
САП і НАБУ підозрюють першого заступника міністра агрополітики та ексзаступника міністра економіки у зловживаннях під час закупівлі гумдопомоги

САП і НАБУ підозрюють першого заступника міністра агрополітики та ексзаступника міністра економіки у зловживаннях під час закупівлі гумдопомоги

13:46 18.08.2023
БЕБ заявляє про нову підозру Фрідману в легалізації близько 100 млн грн

БЕБ заявляє про нову підозру Фрідману в легалізації близько 100 млн грн

13:33 18.08.2023
ДБР повідомило екснардепу Киві про ще одну підозру

ДБР повідомило екснардепу Киві про ще одну підозру

12:34 18.08.2023
Чиновниці райадміністрації в Києві висунули підозру за закупівлю овочерізок у бомбосховища за завищеною ціною

Чиновниці райадміністрації в Києві висунули підозру за закупівлю овочерізок у бомбосховища за завищеною ціною

20:12 13.08.2023
Суд продовжив термін дії зобов'язань для митрополита УПЦ МП Павла

Суд продовжив термін дії зобов'язань для митрополита УПЦ МП Павла

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава Міноборони Польщі: У нас буде більше HIMARS, ніж у США

Двох ексчиновників міграційної служби та підприємця з РФ підозрюють у розкраданні понад 88 млн грн

Від початку доби внаслідок обстрілів у Херсонській області загинули п'ятеро осіб, поранено десять - голова ОВА

Серед топових питань у Вашингтоні - ППО для України, заявив Зеленський

Польща продовжить постачання зброї Україні в межах уже наявних контрактів

ОСТАННЄ

Унаслідок нічної атаки на Київщині постраждали три людини, пошкоджено 21 приватний будинок - ОВА

Судно із зерном, що вийшло з порту "Чорноморськ", досягло турецького порту

В Україні надалі зменшується кількість тих, хто вважає, що держава виконує свої зобов'язання перед ветеранами - опитування

ДТЕК заживив водогін у Криворізькому районі Дніпропетровщини

Нацполіція та СБУ розслідують розкрадання бюджетних коштів керівництвом КНУ ім. Т. Шевченка - джерело

Глава Міноборони Польщі: У нас буде більше HIMARS, ніж у США

Двох ексчиновників міграційної служби та підприємця з РФ підозрюють у розкраданні понад 88 млн грн

Швеція передала Україні 10 танків Strv 122

Зеленському в Нью-Йорку вручили премію Atlantic Council Global Citizen Awards за внесок у покращення світу

Волонтери ТЧХУ допомагали постраждалим від російської ракетної атаки в Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА