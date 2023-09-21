Події

15:55 21.09.2023

Волонтери ТЧХУ допомагали постраждалим від російської ракетної атаки в Києві

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Волонтери ТЧХУ допомагали постраждалим від російської ракетної атаки в Києві

Волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) надали першу медичну та психологічну допомогу постраждалим внаслідок нічної російської ракетної атаки на Київ.

"Уламки (ракети - ІФ-У) впали на будівлю в Дарницькому районі столиці, де сталася пожежа. Волонтери загону швидкого реагування встановили намет, у якому надавали першу допомогу пораненим і першу психологічну допомогу постраждалим, допомагали співробітникам рятувальних служб", - написало ТЧХУ у фейсбуці в четвер.

На місці падіння уламків ракети також працювали волонтери Київської міської організації Українського Червоного Хреста - "пригощали їжею та гарячими напоями тих, хто цього потребував".

Як повідомлялося, вночі окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Києву. Сили та засоби ППО знищили понад 20 ворожих цілей.

Уламки збитих ракет упали в декількох районах столиці. У Шевченківському районі пошкоджено газову трубу. У Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі, було займання.

Теги: #допомога #ракети #тчху

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