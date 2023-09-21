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16:42 21.09.2023

Двох ексчиновників міграційної служби та підприємця з РФ підозрюють у розкраданні понад 88 млн грн

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Двох ексчиновників міграційної служби та підприємця з РФ підозрюють у розкраданні понад 88 млн грн

Антикорупційні органи України повідомили про підозру двом колишнім посадовцям Державної міграційної служби України (ДМС) і підприємцю з РФ у розкраданні понад 88 млн грн під час реконструкції адмінбудівлі ДМС, інформують у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"21 вересня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ за оперативного супроводу департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру в заволодінні понад 88 млн грн під час реконструкції адміністративного приміщення Державної міграційної служби України колишньому заступнику голови Державної міграційної служби, ексначальнику Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС, а також підприємцю - громадянину РФ", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в четвер.

Дії колишніх посадовців ДМС кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, а підприємця - за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

"Зважаючи на те, що місцеперебування заступника голови ДМС і підприємця не встановлено, про підозру їм повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України", - уточнюють у САП.

За інформацією прокуратури, у 2015 році ДМС отримала будівлю в центрі столиці для облаштування центрального офісу. У межах досудового розслідування встановлено, що зазначені особи тривалий час розкрадали кошти, виділені на облаштування офісу.

"Для реалізації злочину та безперешкодного заволодіння виділеними коштами підприємець залучив начальника управління, а згодом і заступника голови ДМС. Відповідно до розподілених ролей, посадові особи ДМС укладали з підконтрольними підприємцю товариствами договори на проведення робіт з реконструкції будівлі, водночас штучно обмежуючи можливість участі в тендерах на ці роботи для інших товариств", - інформують у САП.

Крім того, як зазначають у прокуратурі, з'ясувалося, що вартість цих робіт була значно завищена, проведені роботи дублювались, а інші заплановані роботи були виконані лише на папері.

"У результаті реконструкцію будівлі досі не завершено, а комп'ютерні комплекси з відповідним програмним забезпеченням узагалі не було поставлено. Із виділених на проведення реконструкції коштів на суму 205 млн грн, зазначені особи заволоділи понад 88 млн грн, що підтверджено висновками відповідних експертиз", - зазначено в повідомленні.

На сьогодні досудове розслідування у справі триває, встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

Теги: #розкрадання #міграційна_служба

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