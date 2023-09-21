Зеленському в Нью-Йорку вручили премію Atlantic Council Global Citizen Awards за внесок у покращення світу

Президента України Володимира Зеленського під час його візиту до США нагороджено премією Atlantic Council Global Citizen Awards, якою відзначають видатних людей, що роблять внесок у покращення світу.

Як повідомляє пресслужба президента, найвищу нагороду Atlantic Council присудили главі Української держави ще в травні поточного року в Києві. У Нью-Йорку ж відбулася офіційна церемонія вручення нагороди, яку він присвятив українському народу та партнерам.

"Якщо говорити відверто, це не моя нагорода. Цю нагороду я присвячую всім українцям і українкам в уніформі. Я присвячую цю нагороду всім нашим дітям, яких убили російські терористи. Ми ніколи не забудемо цього. Я присвячую цю нагороду всім батькам, матерям, які виховали таких відважних українських солдатів, а також усім вчителям, усім лікарям, які не покинули Україну з початком повномасштабної війни", - сказав Зеленський на церемонії вручення.

"І, звісно, я присвячую цю нагороду всім партнерам України: Сполученим Штатам, ЄС, усім сміливим країнам, які були поруч із нами і підтримували нас. Дуже вам дякую! Я присвячую цю нагороду всім людям у світі, які борються за свободу й демократію, як і ми, українці. Слава Україні!" - додав президент.

Цьогоріч у Global Citizen Awards 2023 також узяли участь: канцлер Німеччини Олаф Шольц, який отримав відзнаку за значний внесок у забезпечення миру в Європі та протистояння загрозі глобальній демократії з боку Росії; прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, якого відзначили за лідерство у G7 у контексті зміцнення Глобального Півдня та сприяння міжнародній співпраці; міністер фінансів США Джанет Єллен, яку нагороджено за 40-річну кар'єру економіста, політичне лідерство задля забезпечення стійкої та інклюзивної економіки США та світу.

Захід відвідало близько 700 осіб, зокрема нинішні й колишні глави держав, урядів, посли ООН, представники адміністрації США, керівники глобального бізнесу, ЗМІ та лідери громадської думки. Церемонію висвітлювали провідні медіа Сполучених Штатів.