Міносвіти закликає батьків не нехтувати плановими щепленнями дітей

Міністерство освіти і науки закликає батьків не нехтувати плановими щепленнями і вакцинувати дітей проти кору, паротиту та краснухи.

"Через карантинні обмеження під час пандемії COVID-19, повномасштабну війну, евакуацію тисячі українських дітей пропустили щеплення проти кору, паротиту та краснухи відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень. Це може стати додатковою причиною ймовірного виникнення спалаху кору. Саме тому Міністерство охорони здоров'я ініціювало проведення "наздоганяючої" вакцинальної кампанії для охоплення щепленнями невакцинованих проти кору дітей до 17 років. Загалом у межах кампанії заплановано провести понад 260 тисяч щеплень", - ідеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

Як зазначено в повідомленні, у межах вакцинальної кампанії проведено понад 100 тис. щеплень. Це майже 40% від запланованих, а найнижчі рівні охоплення щепленнями під час кампанії реєструють у Чернігівській, Вінницькій, Одеській, Івано-Франківській, Сумській областях.

"Україні загрожує спалах кору - одного з найзаразніших вірусних захворювань, яке може стати причиною дитячої смертності через тяжкий перебіг. Захворювання небезпечне своїми ускладненнями, які призводять до вушної інфекції, запалення легенів і мозку", - зазначено в повідомленні.

"Через високий ризик спалаху кору в Україні головний державний санітарний лікар у Чернігівській області Олександр Чепурний видав постанову щодо відсторонення від очного навчання дітей, які не щеплені від кору. Таким чином Чернігівська область стала другою після Рівненської області в Україні, де для запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах ухвалено таке рішення. Постанову ухвалено згідно зі статтею 15 закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", яка регламентує, що невакциновані діти не можуть відвідувати виховні, навчальні, оздоровчі та інші дитячі заклади, за винятком тих, хто має медичні протипоказання до вакцинації", - зазначили у відомстві.

З огляду на це Міносвіти наголошує, що підтримує такі заходи безпеки від інфекційних захворювань у дитячих закладах. "Перебування невакцинованих дітей в організованих колективах створює ризик виникнення спалаху кору, що є загрозою для життя й здоров'я як самих учнів, так і працівників закладу освіти та членів родин", - наводить слова міністра Оксена Лісового пресслужба.

У відомстві зазначили, що імунізація є питанням національної безпеки, а також надзвичайно актуальним для збереження здоров'я цивільного населення під час воєнного стану.

Міносвіти закликає батьків не нехтувати плановими щепленнями та вакцинувати дітей проти кору, паротиту та краснухи.