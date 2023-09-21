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13:51 21.09.2023

У ЗСУ підтвердили удар по військовому аеродрому окупантів біля міста Саки

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Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України (Стратком) підтвердило удар по військовому аеродрому російських окупантів біля кримського міста Саки.

"У ніч на 21 вересня Сили оборони України завдали комбінованого удару по військовому аеродрому окупантів поблизу міста Саки тимчасово окупованого Криму", - повідомляється в телеграм-каналі Страткому.

Раніше джерело у спецслужбі повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" про те, що Служба безпеки України та Військово-морські сили минулої ночі завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму.

За даними джерела, на аеродромі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК "Панцир". Там також розміщувалася база підготовки операторів БПЛА Mojaher. Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон.

Як зазначило джерело, "удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів".

Теги: #саки #зсу #аеродром

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