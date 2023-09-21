Російські окупанти за добу завдали понад 1100 ударів по позиціях Сил оборони на східній ділянці фронту

У смузі Східного угруповання військ тривають інтенсивні бої, противник продовжує завдавати активних артилерійських ударів, зокрема й на бахмутському напрямку, повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"Так, за минулу добу ворог ударив понад 1100 разів по позиціях наших захисників саме на бахмутському напрямку, 576 артилерійських ударів завдали окупанти по Збройних силах України, а також застосовували п'ять разів свою тактичну й армійську авіацію. Відбулося 10 бойових зіткнень", - заявив Євлаш в ефірі телемарафону в четвер.

Він зазначив, що на південному фланзі в районі Бахмута триває наступальна операція українських військ.

"Так, було досягнуто успіхів неподалік Андріївки, Одрадівки, а також Курдюмівки. Наші захисники спільно з підрозділами контрбатарейної боротьби, разом із підрозділами БПЛА, знищили важку військову техніку: це і танки, і бойові броньовані машини, а також БТРи. Вдалося знищити одну потужну установку "Піон" 203-мм. Хочу зазначити, що це одна з найбільших ствольних установок, які є на озброєнні окупаційної армії. Також було знищено БПЛА типу "Ланцет", - розповів Євлаш.

При цьому, уточнив він, найбільша концентрація сил противника зараз спостерігається на лимансько-куп'янському напрямку.

"Ворог утримує там понад 110 тис. особового складу, а також велику кількість бронетехніки, артилерійських систем і РСЗВ. Незважаючи на це, варто зазначити, що на цьому напрямку вже десь близько тижня ми не фіксуємо жодних бойових зіткнень. Це не означає, що бойові дії там зовсім зникли. Противник продовжує обстрілювати позиції Збройних сил України. Так, за минулу добу на лимансько-куп'янському напрямку було завдано 552 артилерійських ударів, а також 17 разів використовувалася авіація. Там зараз тривають інтенсивні, важкі бойові дії, наші захисники тримають фронт", - розповів Євлаш.

Він повідомив, що основна увага противника зосереджена в районі Кремінної, там відбулося 190 обстрілів і 10 разів застосовувалася авіація. Також неподалік Сіверська в районі Білогорівки та Роздолівки противник за минулу добу інтенсивно застосовував свою артилерію, зокрема понад 150 разів завдавав ударів із важких артилерійських систем та використовував свою авіацію.

"Можу сказати, що динамічно відбувається боротьба і там, і там, але типи операцій відрізняються: якщо на лимансько-куп'янському напрямку ми обороняємося, намагаємося стримати ефективно наступ противника, то на бахмутському напрямку ми маємо успіхи та продовжуємо витісняти його із зайнятих позицій", - підсумував Євлаш.