Мінкультури ініціює вилучення пам'ятників Пушкіну, Щорсу та іншим російським діячам із Держреєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення

Міністерство культури та інформаційної політики України ініціює вилучення пам'ятників Олександру Пушкіну, Миколі Щорсу та іншим російським діячам із державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення.

"Це дасть змогу пришвидшити очищення публічного простору від маркерів комуністичного тоталітарного режиму та російської імперської політики. Наступний крок – за органами місцевого самоврядування. Саме вони мають прийняти остаточне рішення про демонтаж та переміщення об’єктів", - цитує в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва пресслужба відомства.

Зокрема, урядовим рішенням пропонується вилучити з реєстру: пам'ятник Пушкіну на Берестейському проспекті, пам'ятник Щорсу на бульварі Тараса Шевченка, могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку, монітор "Железняков" на вул. Електриків, пам'ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською в Києві.

Крім того, пропонується вилучити: пам'ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, "Україна - визволителям" в Ужгороді та меморіальний комплекс "Борцям революції" в Луганську.