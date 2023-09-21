Події

08:47 21.09.2023

Три людини дістали поранення в результаті авіаудару по Преображенці Запорізької області

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Три людини дістали поранення в результаті авіаудару по Преображенці Запорізької області

Окупанти за добу здійснили 87 ударів із різних видів зброї по Запорізькій області, унаслідок авіаудару троє людей дістали поранення в с. Преображенка Оріхівського району, поінформував голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"За минулу добу ворог завдав 87 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграм-каналі в четвер уранці.

За даними ОВА, внаслідок авіаційного удару по мирній громаді поранень зазнали 3 жителі Преображенки - їх оперативно доправлено до лікувального закладу.

Також військовослужбовці РФ здійснили 9 РСЗВ-обстрілів Роботиного, Новодарівки, Новоселівки та Гуляйпільського, атакували БПЛА Чарівне, Новодарівку, Малинівку та Кам'янське, а також завдали 6 авіаударів по Оріхову та Преображенці.

68 артилерійських обстрілів припали на територію Гуляйполя, Новоандріївки, Ольгівського, Левадного, Білогір'я, Полтавки, Малих Щербаків, Степового та інших прифронтових міст і сіл.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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