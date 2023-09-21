Події

08:17 21.09.2023

Українські військові за добу ліквідували 490 окупантів і 41 артсистему ворога

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Українські військові за добу ліквідували 490 окупантів і 41 артсистему ворога

Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів, 3 танки, 15 бронемашин, 41 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 29 безпілотників та 42 одиниці авто і спецтехніки противника, повідомляють у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 274470 (+490) осіб, танків - 4638 (+3) од, бойових броньованих машин - 8883 (+15) од, артилерійських систем - 6137 (+41) од, РСЗВ - 781 (+2) од, засоби ППО - 528 (+2) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4850 (+29), крилаті ракети - 1479 (+0), кораблі / катери - 20 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8670 (+37) од, спеціальна техніка - 911 (+5)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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