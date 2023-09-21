Події

07:25 21.09.2023

Низка електропоїздів відправляється із затримкою через падіння електричної напруги в Києві після ранкової атаки

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Низка електропоїздів відправляється із затримкою через падіння електричної напруги в Києві після ранкової атаки

Через відсутність напруги в окремих районах Києва, унаслідок ранкової атаки РФ на столицю, затримується відправлення низки електропоїздів "Інтерсіті", кільцева електричка вирушає за розкладом, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у телеграмі.

Зокрема, затримується відправлення поїзда №712 Київ-Краматорськ і №722 Київ-Харків, ідеться в повідомленні.

"Задіяні резервні тепловози, посадку буде оголошено найближчим часом", - запевнили в УЗ.

Кільцева електричка Kyiv City Express відправляється за розкладом.

 

Теги: #затримка #електропоїзди

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