"УЗ" повідомила про знеструмлення дільниць на Миколаївщині та Кіровоградщині, очікуються затримки поїздів

Внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині та Кіровоградщині сталося знеструмлення окремих ділянок залізниці, повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

За даними компанії, усі пасажири та бригади поїздів №54/254 Одеса — Дніпро, Кривий Ріг, №8/7 Одеса — Харків наразі перебувають в укриттях: "За попередніми даними потерпілих немає".

Цим же маршрутом найближчим часом планується проходження поїздів №51/52 Запоріжжя — Одеса та №148/147 Київ — Одеса.

"Направляємо резервні тепловози на всі знеструмлені дільниці, оцінюємо пошкодження по мірі закінчення обстрілу. Будуть затримки вказаних поїздів, але всіх довеземо, як завжди", - інформує "Укрзалізниця" у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7352