Можливі затримки руху в ПП Шегині-Медика і Краківець-Корчова через тестування систем та виїзд хасидів - ДМС

Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Затримки руху транспорту в пунктах пропуску “Шегині-Медика” і “Краківець-Корчова” можливі через тестуванням польською стороною системи із перевірки біометричних даних та виїздом із України паломників хасидів, попереджає Державна митна служба України.

“Для комфортного перетину кордону пропонуємо обирати інші найближчі пункти пропуску: “Рава-Руська - Хребенне”, “Грушів - Будомєж”, “Угринів - Долгобичів”, “Нижанковичі - Мальховіце”, - додає в ДМС в повідомленні в Телеграм-каналі в середу.

Як повідомлялось, у пунктах пропуску Львівської області Західне регіональне управління Держприкордонслужби України фіксує збільшення пасажиропотоку, через потік паломників після завершення святкувань Рош га-Шана у перші дні після завершення свят.